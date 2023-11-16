Украинка ответила немцам, кто должен платить на свидании: в комментариях "горит" (видео)

Девушка проживает в Германии и ее мировоззрение на отношения отличается от позиции тамошних людей

На романтические свидания ходят все, кто ищет свою любовь или хочет укрепить отношения с любимым человеком. Не раз папарацци заставали знаменитостей за подобным проявлением любви, как, например, Джордж Клуни с женой в Венеции или Рианна с A$AP Rocky в Нью-Йорке. Однако в Европе и США женщины испытывают большую независимость и отвечают этому, предлагая мужчинам оплатить счет за ужин пополам. Однако некоторые украинские девушки предпочитают, чтобы за них полностью платили их половинки.

Позиция украинки Елены Короленко, которая сейчас живет в Германии, вызвало бурное обсуждение и осуждении в сети. Она, давая комментарий немке, заявила, что именно мужчина должен брать на себя все расходы на свидании. Такое видение очень не понравилось европейкам, для которых борьба за свои права и равноправие как на работе, так и в личной жизни, лежит на первом городе.

По словам Короленко, немецкий мужчина очень удивляется тому, что девушка никак не проявляет желания оплатить счет за ужин. Сейчас она встречается с парнем из Косово и не намерена отказываться от своих принципов.

"Он тебе не отец, а тебе уже не 12. Оплачивайте счета"

"Материалистический женский менталитет!"

"Равенство, когда это выгодно"

"Ну вы уже не в своей культуре, вы в Германии. Теперь адаптируйся к этому и оплачивай свою часть проклятого счета!"

"Я бы никогда не надеялась, что парень заплатит за меня. Это пренебрежительно"

"Нет, крошка, так не работает"

"Ох, какой "прекрасный" день быть украинцем. Боже, это не часть нашей культуры, мы можем заплатить за себя. Какой стыд" — комментарий украинки, осудившей заявление Елены.

Однако слова девушки из Украины были поддержаны другими пользователями. Подписчики написали, что таким образом платящий на свидании мужчина сразу показывает свое серьезное отношение, демонстрируя, что он может обеспечить свою любимую и семью в будущем. Также отметили и то, сколько средств женщина вкладывает в свою внешность и красоту, ведь чтобы рядом с тобой была красивая любимая, нужно тоже немалые вложения.

"Если он не может позволить ей тарелку с едой, как он может заботиться о семье? Я имею в виду… он ожидает, что она будет заботиться об их детях и доме и обеспечит ему безопасный дом, а он даже не может оплатить ей ужин"

"Мужчины не понимают, что женщины платят за свидание гораздо больше, чем мужчина за счет. Им нравятся "красивые" женщины, но они не признают денег и усилий, которые женщины прилагают, чтобы соответствовать этим стандартам красоты"

Раньше мы писали, женщины с какими именами чаще всего изменяют. Они не знают, что такое верность.