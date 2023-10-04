Свидание Рианны и A$AP Rocky в день его 35-летия попало в кадр папарацци (фото)

Звездные родители появились на публике спустя несколько недель после рождения их второго сына

Популярная барбадосская певица Рианна вместе со своим партнером A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Ателастон Майерс) вышли в свет в стильных нарядах, правда, без двоих маленьких сыновей. Романтическая прогулка знаменитостей не осталась без внимания.

Как сообщает "Телеграф", спустя несколько недель после рождения второго ребенка звездные родители попали в кадр папарацци в Нью-Йорке. Пара направлялась в ресторан Carbone, чтобы отпраздновать день рождения рэпера.

Так, 3 октября 2023 года A$AP Rocky исполнилось 35 лет. В праздничный день исполнитель вместе с возлюбленной отправились на свидание, держась за руки. В тот момент их на улице и застали фотографы.

Рианна повилась в эффектном черном наряде из гипюрового топа, блестящих леггинсов и укороченного бомбера. Дополняют образ очки, украшения и туфли с острым носом. Тогда как A$AP Rocky продемонстрировал многослойный аутфит из рубашка, галстука, мешковатого серого джемпера, клетчатого пиджака, джинсов и черных ботинок. В руках у рэпера большая розовая сумка, а на голове – жемчужные заколки.

Звездная пара шла в ресторан. Фото:Getty Images

Стильные образы исполнителей. Фото:Getty Images

Напомним, Рианна и A$AP Rocky вместе с 2021 года, и хотя обручились, официально свадьбу так и не сыграли. В 2022 году у пары появился первенец – RZA Ателастон Майерс, а в августе этого года второй сын — Риот Роуз Майерс.

Ранее A$AP Rocky угодил в скандал из-за неоднозначной символики. Исполнитель показал в соцсети аксессуара в виде Z, чем вызвал хейт украинцев.