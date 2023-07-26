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"Пробил дно": рэпера ASAP Rocky захейтили в сети из-за нового аксессуара в виде Z (фото)

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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ASAP Rocky надел ремень в виде Z
ASAP Rocky надел ремень в виде Z. Фото Getty Images

Артист не в первый раз демонстрирует украшения с подобными символами

34-летний американский рэпер и продюсер ASAP Rocky (Раким Ателастон Майерс), муж известной исполнительницы Рианны, снова оказался в центре скандала из-за украшений в виде танков, образующих букву Z. Этим символом российские оккупационные войска обозначают свою технику и военную форму.

На своей странице в Insragram артист опубликовал несколько снимков, на которых позирует с военной атрибутикой. Подобные аксессуары вызвали волну хейта со стороны украинцев, которые считают, что подобным образом рэпер поддерживает путинский режим.

На одной из фотографий ASAP Rocky демонстрирует подвеску в форме гранат и солдата, держащего оружие, а также другие свои массивные украшения.

ASAP Rocky
ASAP Rocky показал украшения с военной символикой

На другой фотографии он демонстрирует ремень с большой пряжкой в форме танков, которые образовывают центральную букву Z на фоне американского флага. Однако, как и подозревали некоторые фанаты артиста, такую коллекцию аксессуаров он мог посвятил своему сыну, поскольку на пряжке еще есть R и A. Малыша знаменитости назвали в честь лидера Wu-Tang Clan Роберта Диггза, выступал под псевдонимом RZA, а творчество коллектива ассоциировали с военным делом.

ASAP Rocky
ASAP Rocky надел ремень с буквой Z

Но многие украинцы оставили под постом свои гневные комментарии, осудив использование в коллекции аксессуаров буквы Z, которая ассоциируется с российскими войсками, устроившими террор на территории нашей страны.

реакция украинцев на аксессуары ASAP Rocky
реакция украинцев на аксессуары ASAP Rocky
реакция украинцев на аксессуары ASAP Rocky

"Телеграф" писал ранее, что украинский артист Валерий Харчишин рассказал, что думают о войне в Украине его родственники, проживающие в рф. Исполнитель признался, что заблокировал их.

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#Скандал #Рианна #Рэпер