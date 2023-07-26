"Пробил дно": рэпера ASAP Rocky захейтили в сети из-за нового аксессуара в виде Z (фото)

Артист не в первый раз демонстрирует украшения с подобными символами

34-летний американский рэпер и продюсер ASAP Rocky (Раким Ателастон Майерс), муж известной исполнительницы Рианны, снова оказался в центре скандала из-за украшений в виде танков, образующих букву Z. Этим символом российские оккупационные войска обозначают свою технику и военную форму.

На своей странице в Insragram артист опубликовал несколько снимков, на которых позирует с военной атрибутикой. Подобные аксессуары вызвали волну хейта со стороны украинцев, которые считают, что подобным образом рэпер поддерживает путинский режим.

На одной из фотографий ASAP Rocky демонстрирует подвеску в форме гранат и солдата, держащего оружие, а также другие свои массивные украшения.

ASAP Rocky показал украшения с военной символикой

На другой фотографии он демонстрирует ремень с большой пряжкой в форме танков, которые образовывают центральную букву Z на фоне американского флага. Однако, как и подозревали некоторые фанаты артиста, такую коллекцию аксессуаров он мог посвятил своему сыну, поскольку на пряжке еще есть R и A. Малыша знаменитости назвали в честь лидера Wu-Tang Clan Роберта Диггза, выступал под псевдонимом RZA, а творчество коллектива ассоциировали с военным делом.

ASAP Rocky надел ремень с буквой Z

Но многие украинцы оставили под постом свои гневные комментарии, осудив использование в коллекции аксессуаров буквы Z, которая ассоциируется с российскими войсками, устроившими террор на территории нашей страны.

"Телеграф" писал ранее, что украинский артист Валерий Харчишин рассказал, что думают о войне в Украине его родственники, проживающие в рф. Исполнитель признался, что заблокировал их.