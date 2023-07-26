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"Пробив дно": репера ASAP Rocky захейтіли в мережі через новий аксесуар у вигляді Z (фото)

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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ASAP Rocky надів ремінь у вигляді Z
ASAP Rocky надів ремінь у вигляді Z. Фото Getty Images

Артист не вперше демонструє прикраси із подібними символами

34-річний американський репер і продюсер ASAP Rocky (Раким Ателастон Майєрс), чоловік відомої виконавиці Ріанни, знову опинився в центрі скандалу через прикраси у вигляді танків, що утворюють букву Z. Цим символом російські окупаційні війська позначають свою техніку та військову форму.

На своїй сторінці в Insragram артист опублікував кілька знімків, на яких позує із військовою атрибутикою. Подібні аксесуари викликали хвилю хейту з боку українців, які вважають, що так репер підтримує путінський режим.

На одній із фотографій ASAP Rocky демонструє підвіску у формі гранат та солдата, який тримає зброю, а також інші свої масивні прикраси.

ASAP Rocky
ASAP Rocky показав прикраси із військовою символікою

На іншій фотографії він демонструє ремінь із великою пряжкою у формі танків, які утворюють центральну букву Z на тлі американського прапора. Однак, як і підозрювали деякі фанати артиста, таку колекцію аксесуарів він міг присвятив своєму синові, оскільки на пряжці ще є R та A. Малюка знаменитості назвали на честь лідера Wu-Tang Clan Роберта Діггза, який виступав під псевдонімом RZA, а творчість колективу асоціювали з військовою справою.

ASAP Rocky
ASAP Rocky надів ремінь із літерою Z

Але багато українців залишили під постом свої гнівні коментарі, засудивши використання в колекції аксесуарів літери Z, що асоціюється з російськими військами, які влаштували терор на території нашої країни.

реакція українців на аксесуари ASAP Rocky
реакція українців на аксесуари ASAP Rocky
реакція українців на аксесуари ASAP Rocky

"Телеграф" писав раніше, що український артист Валерій Харчишин розповів, що думають про війну в Україні його родичі, які проживають у росії. Виконавець зізнався, що заблокував їх.

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#Скандал #Ріанна #Репер