"Пробив дно": репера ASAP Rocky захейтіли в мережі через новий аксесуар у вигляді Z (фото)

Артист не вперше демонструє прикраси із подібними символами

34-річний американський репер і продюсер ASAP Rocky (Раким Ателастон Майєрс), чоловік відомої виконавиці Ріанни, знову опинився в центрі скандалу через прикраси у вигляді танків, що утворюють букву Z. Цим символом російські окупаційні війська позначають свою техніку та військову форму.

На своїй сторінці в Insragram артист опублікував кілька знімків, на яких позує із військовою атрибутикою. Подібні аксесуари викликали хвилю хейту з боку українців, які вважають, що так репер підтримує путінський режим.

На одній із фотографій ASAP Rocky демонструє підвіску у формі гранат та солдата, який тримає зброю, а також інші свої масивні прикраси.

ASAP Rocky показав прикраси із військовою символікою

На іншій фотографії він демонструє ремінь із великою пряжкою у формі танків, які утворюють центральну букву Z на тлі американського прапора. Однак, як і підозрювали деякі фанати артиста, таку колекцію аксесуарів він міг присвятив своєму синові, оскільки на пряжці ще є R та A. Малюка знаменитості назвали на честь лідера Wu-Tang Clan Роберта Діггза, який виступав під псевдонімом RZA, а творчість колективу асоціювали з військовою справою.

ASAP Rocky надів ремінь із літерою Z

Але багато українців залишили під постом свої гнівні коментарі, засудивши використання в колекції аксесуарів літери Z, що асоціюється з російськими військами, які влаштували терор на території нашої країни.

"Телеграф" писав раніше, що український артист Валерій Харчишин розповів, що думають про війну в Україні його родичі, які проживають у росії. Виконавець зізнався, що заблокував їх.