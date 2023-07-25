"Інфіковані пропагандою": Валерій Харчишин розповів, як його родичі з рф реагують на війну в Україні (відео)

Артист шокований позицією своїх родичів

Фронтмен українського гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин, який закликав українців не ділити росіян на "поганих" та "хороших", висловився про своїх родичів, які за СРСР переїхали жити в мурманськ і зараз перебувають на території країни-агресора. Виявилося, що артист перестав із ними підтримувати зв’язок через те, що вони просто "інфіковані пропагандою".

Про це рок-музикант розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі "Розмова", зізнавшись, що всіляко намагався відкрити своїм родичам-українцям очі на правду, але його дії були безуспішними.

Валерій Харчишин зазначив, що шокований тим, як вплинула на них російська пропаганда, адже вони стверджують, що по українському телебаченню розповідають лише фейки.

Артист заблокував родичів, хоча спочатку намагався показати, який терор росіяни влаштували на території нашої країни, зокрема, своєму племіннику, але той йому не повірив.

"Вони втрачені та вражені, інфіковані пропагандою. Що б я не казав, не показував, племінник не вірив... Я йому сказав: "Ідіть ви нах*й, моск*лі. Родичів я більше не маю. Немає жодного "хорошого" росіянина. Ми вас вбиватимемо", - зазначив Харчишин.

Валерій Харчишин розповів про родичів-українців з рф

Також він порадив родичам триматися подалі від військкоматів, якщо вони не хочуть випадково зустрітися на передовій із його сином, який захищає Україну від окупантів.

Артист зізнався, що позиція родичів, які народилися в Україні та вдома розмовляють рідною мовою, просто не вкладається у нього в голові.

"Телеграф" писав раніше, у травні 2022 року Валерій Харчишин заявив про розлучення зі своєю дружиною Юлією. Пара була разом 13 років.