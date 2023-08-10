Рианна и ASAP Rocky стали родителями во второй раз и раскрыли пол ребенка – СМИ

Информацию о радостном событии рассекретили иностранные журналиста, сама Рианна пока что молчит

Популярная американская певица Рианна, которая беременной выступала на Супербоуле, стала мамой во второй раз. У 35-летней исполнительницы с мужем, 34-летним рэпером ASAP Rocky родилась девочка.

Новость сообщает издание Media Take Out 10 августа 2023 года. Журналисты ссылаются на источники, близкие к звездной паре.

По данным медиа, певица родила красивую и здоровую девочку. И мама, и ребенок чувствуют себя отлично и приходят в себе в особняке Рианны и ASAP Rocky в Лос-Анджелесе.

Подруга певица заявила журналистам, что новорожденная – копия звездной мамы. По ее словам, девочка очень похожа на Рианну, вплоть до светлых глаз.

Новость о рождении дочки Рианной появилась незадолго после того, как бренд певицы Savage Fenty запустил линию одежды для беременных. Рекламирует вещи сама артистка.

Напомним, в мае 2022 года у Рианны и A$ASP Rocky родился первенец – сын. Малыша назвали в честь лидера Wu-Tang Clan Роберта Диггза, который выступал под псевдонимом RZA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что гражданский муж Рианны ASAP Rocky оскандалился в сети из-за символов, используемых российскими оккупантами. Рэпер надел ремень в виде буквы "Z" и похвалился подвеской, состоящей из миниатюр танков.