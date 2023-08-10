Ріанна й ASAP Rocky стали батьками вдруге та розкрили стать дитини – ЗМІ

Інформацію про радісну подію розсекретили іноземні журналісти, сама Ріанна поки що мовчить

Популярна американська співачка Ріанна, яка вагітною виступала на Супербоулі, стала мамою вдруге. У 35-річної виконавиці з чоловіком, 34-річним репером ASAP Rocky народилася дівчинка.

Новину повідомляє видання Media Take Out 10 серпня 2023 року. Журналісти посилаються на джерела, близькі до зіркової пари.

За даними медіа, співачка народила гарну та здорову дівчинку. І мама, і дитина почуваються чудово та набираються сил в особняку Ріанни й ASAP Rocky в Лос-Анджелесі.

Подруга співачка заявила журналістам, що немовля – копія зіркової мами. За її словами, дівчинка дуже схожа на Ріанну, аж до світлих очей.

Новина про народження доньки Ріанною з’явилася незадовго після того, як бренд співачки Savage Fenty запустив лінію одягу для вагітних. Рекламує речі сама артистка.

Нагадаємо, у травні 2022 року в Ріанни й A$ASP Rocky народився первісток – син. Маля назвали на честь лідера Wu-Tang Clan Роберта Діггза, який виступав під псевдонімом RZA.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цивільний чоловік Ріанни ASAP Rocky оскандалився в мережі через символи, які використовуються російськими окупантами. Репер одягнув ремінь у вигляді букви "Z" і похвалився підвіскою, що складається з мініатюр танків.