Побачення Ріанни й A$AP Rocky в день його 35-річчя потрапило у кадр папараці (фото)

Зіркові батьки з’явилися на публіці через кілька тижнів після народження другого сина

Популярна барбадоська співачка Ріанна разом зі своїм партнером A$AP Rocky (справжнє ім’я — Ракім Ателастон Майєрс) вийшли в світ у стильному вбранні, щоправда, без двох маленьких синів. Романтична прогулянка знаменитостей не залишилася поза увагою.

Як повідомляє "Телеграф", за кілька тижнів після народження другої дитини зіркові батьки потрапили в кадр папараці в Нью-Йорку. Пара прямувала до ресторану Carbone, щоб відсвяткувати день народження репера.

Так, 3 жовтня 2023 року A$AP Rocky виповнилося 35 років. У святковий день виконавець разом із коханою вирушили на побачення, тримаючись за руки. В той момент їх на вулиці і застали фотографи.

Ріанна повилася в ефектному чорному вбранні з гіпюрового топу, блискучих легінсів та вкороченого бомбера. Доповнюють образ окуляри, прикраси й туфлі із гострим носом. Тоді як A$AP Rocky продемонстрував багатошаровий аутфіт із сорочки, краватки, мішкуватого сірого джемпера, картатого піджака, джинсів та чорних черевиків. У руках у репера велика рожева сумка, а на голові перлинні шпильки.

Зіркова пара йшла до ресторану. Фото: Getty Images

Стильні образи виконавців. Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ріанна та A$AP Rocky разом з 2021 року, і хоча побралися, офіційно весілля так і не зіграли. В 2022 році у пари з’явився первісток – RZA Ателастон Майєрс, а в серпні цього року другий син – Ріот Роуз Майєрс.

Раніше A$AP Rocky потрапив у скандал через неоднозначну символіку. Виконавець показав у соцмережі аксесуар у вигляді Z, чим викликав хейт українців.