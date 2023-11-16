Українка відповіла німцям, хто повинен платити на побаченні: в коментарях "палає" (відео)

Дівчина проживає в Німеччині і її світогляд на стосунки відрізняється від позиції тамтешніх людей

На романтичні побачення ходять усі, хто шукає своє кохання або хоче зміцнити стосунки з коханою людиною. Не раз папараці заставали знаменитостей за подібним проявом любові, як, наприклад, Джордж Клуні з дружиною у Венеції, чи Ріанна з A$AP Rocky в Нью-Йорку. Проте в Європі та США жінки відчувають більшу незалежність і відповідають цьому, пропонуючи чоловікам оплатити рахунок за вечерю навпіл. Однак деякі українські дівчата віддають перевагу тому, аби за них повністю сплачували їх половинки.

Позиція українки Олени Короленко, яка наразі мешкає в Німеччині, викликала бурхливе обговорення і засудження в мережі. Вона, даючи коментар німкені, заявила, що саме чоловік повинен брати на себе всі витрати на побаченні. Таке бачення дуже не сподобалось європейкам, для яких боротьба за свої права та рівноправ'я як на роботі, так і в особистому житті, постає на першому місті.

За словами Короленко, німецький чоловік дуже дивуються тому, що дівчина ніяк не проявляє бажання оплатити рахунок за вечерю. Зараз вона зустрічається з хлопцем із Косово і не планує відмовлятись від своїх принципів.

"Він тобі не батько, а тобі вже не 12. Сплачуйте рахунки"

"Матеріалістичний жіночий менталітет!"

"Рівність, коли це вигідно"

"Ну ви вже не у своїй культурі, ви в Німеччині. Тепер адаптуйся до цього і оплачуй свою частину клятого рахунку!"

"Я б ніколи не сподівалася, що хлопець заплатить за мене. Це зневажливо"

"Ні, крихітко, так не працює"

"Ох, який "чудовий" день бути українцем. Боже, це не частина нашої культури, ми можемо заплатити за себе. Який сором" — коментар українки, яка засудила заяву Олени.

Проте слова дівчини з України були підтримані іншими користувачами. Підписники написали, що таким чином чоловік, який платить на побаченні, відразу показує своє серйозне ставлення, демонструючи, що він може забезпечити свою кохану і сім'ю в майбутньому. Також зазначили і те, скільки коштів жінка вкладає у свою зовнішність і красу, адже, щоб поряд з тобою була гарна кохана, треба теж немалі вкладення.

"Якщо він не може дозволити їй тарілку з їжею, як він може піклуватися про сім'ю? Я маю на увазі… він очікує, що вона буде піклуватися про їхніх дітей та будинок і забезпечить йому безпечну домівку, а він навіть не може заплатити їй вечерю"

"Чоловіки не розуміють, що жінки платять за побачення набагато більше, ніж чоловік за рахунок. Їм подобаються "красиві" жінки, але вони не визнають грошей та зусиль, які жінки докладають, щоб відповідати цим стандартам краси"

Раніше ми писали, жінки з якими іменами найчастіше зраджують. Вони не знають, що таке вірність.