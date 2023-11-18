Деньги утекут сквозь пальцы: что строго запрещено делать 18 ноября на Романа Зимоуказателя

К святым обращались в надежде, что они помогут пережить зиму

По новому церковному календарю, 18 ноября (раньше 1 декабря) в православной церкви отмечается память мучеников Платона и Романа, живших в IV веке и пострадавших за свою веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день также известен как день Платона и Романа Зимоуказателей.

Наши предки регулярно посещали храмы, чтобы обратиться к святым с молитвами и попросить их помощи в финансовых вопросах. В особенности, Платон и Роман считались заступниками супружеской гармонии, способными поддержать сохранение семейных уз в трудные моменты.

Люди обращались к святым, прося о помощи в преодолении трудностей и обеспечении достойного проживания в зимний период. Они просили о благословении на успешный урожай и защите плодовых деревьев от неблагоприятных зимних условий.

Что нельзя делать 18 ноября

Отправляться в дальний путь — поездка завершится драматично.

Делать крупные покупки, тратить много денег — деньги начнут утекать сквозь пальцы.

Отказывать в милостыне нуждающимся — финансы покинут дом.

Выбрасывать детские игрушки — можно отдать и удачу ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского. Теперь украинцы празднуют большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.