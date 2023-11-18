Рус

Гроші витечуть крізь пальці: що суворо заборонено робити 18 листопада на Романа Зимовказівника

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
День Платона та Романа у 2023 році відзначається 18 листопада (раніше 1 грудня)
День Платона та Романа у 2023 році відзначається 18 листопада (раніше 1 грудня). Фото Freepik

До святих зверталися, сподіваючись, що вони допоможуть пережити зиму

За новим церковним календарем, 18 листопада (раніше 1 грудня) у православній церкві відзначається пам’ять мучеників Платона і Романа, які жили в IV столітті і постраждали за свою віру в Ісуса Христа. У народному календарі цей день також відомий як день Платона та Романа Зимовказівників.

Наші пращури регулярно відвідували храми, щоб звернутися до святих з молитвами та попросити їх допомоги у фінансових питаннях. Особливо Платон і Роман вважалися заступниками подружньої гармонії, здатними підтримати збереження сімейних зв’язків у важкі моменти.

Люди зверталися до святих, просячи допомоги у подоланні труднощів та забезпеченні гідного проживання в зимовий період. Вони просили благословення на успішний урожай та захист плодових дерев від несприятливих зимових умов.

Що не можна робити 18 листопада

  • Вирушати в далеку дорогу — поїздка завершиться драматично.
  • Робити великі покупки, витрачати багато грошей — почнуть гроші витікати крізь пальці.
  • Відмовляти нужденним у милостині — фінанси покинуть дім.
  • Викидати дитячі іграшки — можна віддати й удачу дитини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського. Тепер українці святкують великі церковні свята із фіксованими датами разом із європейцями.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковні свята