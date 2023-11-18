Гроші витечуть крізь пальці: що суворо заборонено робити 18 листопада на Романа Зимовказівника

До святих зверталися, сподіваючись, що вони допоможуть пережити зиму

За новим церковним календарем, 18 листопада (раніше 1 грудня) у православній церкві відзначається пам’ять мучеників Платона і Романа, які жили в IV столітті і постраждали за свою віру в Ісуса Христа. У народному календарі цей день також відомий як день Платона та Романа Зимовказівників.

Наші пращури регулярно відвідували храми, щоб звернутися до святих з молитвами та попросити їх допомоги у фінансових питаннях. Особливо Платон і Роман вважалися заступниками подружньої гармонії, здатними підтримати збереження сімейних зв’язків у важкі моменти.

Люди зверталися до святих, просячи допомоги у подоланні труднощів та забезпеченні гідного проживання в зимовий період. Вони просили благословення на успішний урожай та захист плодових дерев від несприятливих зимових умов.

Що не можна робити 18 листопада

Вирушати в далеку дорогу — поїздка завершиться драматично.

Робити великі покупки, витрачати багато грошей — почнуть гроші витікати крізь пальці.

Відмовляти нужденним у милостині — фінанси покинуть дім.

Викидати дитячі іграшки — можна віддати й удачу дитини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського. Тепер українці святкують великі церковні свята із фіксованими датами разом із європейцями.