Авдеев день 19 ноября: избегайте этих вещей, чтобы не навлечь на себя бедность

В этот день наши предки следовали некоторым обрядам

В Украине 19 ноября отмечается день святого Авдея Радетеля, в честь которого совершаются праздничные семейные застолья. Православная церковь почитает память этого пророка именно в это воскресенье, а не 2 декабря, как было до установления новоюлианского календаря.

Празднование Дня пророка Авдея представляет собой вековую традицию. В древнее время люди верили, что пророк – покровитель семейного благополучия и уюта в доме. Именно поэтому его уважительно называли творцом семьи или хранителем домашнего очага.

В это время наши предки выполняли ряд обрядов с целью защиты своих близких и домашних животных от болезней. Занимались в этот день приготовлением целебного настоя из сушеных трав, дополняя его медом. Каждый взрослый и малой обязаны были выпить этот напиток для избавления от возможных недугов.

Что нельзя делать 19 ноября

Выбрасывать остатки еды в мусорное ведро — навлечете на себя бедность.

Хамить и вступать в конфликты — негатив будет сопровождать долгое время.

Наступать на порог левой ногой — можно впустить в дом беду.

Добавим, что 19 ноября в Украине резко похолодает, пройдут сильные дожди и снегопады. Однако это затронет только западные, южные и восточные области.