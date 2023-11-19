Авдєєв день 19 листопада: уникайте цих речей, щоб не накликати бідність

В цей день наші пращури слідували деяким обрядам

В Україні 19 листопада відзначається день святого Авдея Радетеля, на честь якого відбуваються святкові сімейні застілля. Православна церква шанує пам’ять цього пророка саме цієї неділі, а не 2 грудня, як було до встановлення новоюліанського календаря.

Святкування Дня пророка Авдея є віковою традицією. У давнину люди вірили, що пророк – покровитель сімейного благополуччя та затишку у домі. Саме тому його шанобливо називали творцем сім’ї або охоронцем домашнього вогнища.

У цей час наші предки виконували низку обрядів з метою захисту своїх близьких та свійських тварин від хвороб. Займалися цього дня приготуванням цілющого настою із сушених трав, доповнюючи його медом. Кожен дорослий і малий мали випити цей напій для позбавлення від можливих недуг.

Що не можна робити 19 листопада

Викидати залишки їжі у відро для сміття — накличете на себе бідність.

Хамити і вступати в конфлікти – негатив супроводжуватиме довгий час.

Наступати на поріг лівою ногою — можна впустити в будинок біду.

Додамо, що 19 листопада в Україні різко похолодає, пройдуть сильні дощі та снігопади. Однак це торкнеться лише західних, південних і східних областей.