"russia Goodbye": Верка Сердючка сорвала шквал аплодисментов в Амстердаме (фото)

Знаменитость на концертах постоянно подчеркивает, что в Украине война

Украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, непревзойденный в образе Верки Сердючки, выступил со своим шоу в Амстердаме. В столице Нидерландов прошел ежегодный концерт артистов Евровидения Het Grote Songfestivalfeest.

На странице в Instagram Верка Сердючка написала о своих впечатлениях от концерта. Во время выступления на крупнейшей концертной арене Нидерландов Ziggo Dome звезда напомнила, что военные действия в Украине продолжаются.

Артистка устроила яркий антивоенный перформанс. Она исполнила свой культовый хит Lasha Tumbai. После начала полномасштабного вторжения России в Украину припев в легендарной песне традиционно звучит так – russia GOODBYE. Меткие слова украинской знаменитости подхватили зрители переполненного зала.

Верка Сердючка убедительно добавила, что "Украина — это круто" и "Украина победит".

Верка Сердючка и Кончита Вурст нашли общий язык

Украинцы поддержали Верку Сердючку и ее "маму" и выразили свое восхищение под постом знаменитости:

Я там была, спасибо Вам за отличное выступление!

Потому что Сердючка рулит!

Спасибо! Слава Украине!

Верка Сердючка – это голос Украины, звучащий на весь мир!

Зал в Амстердаме был переполнен

Кроме Верки Сердючки, в концерте также приняли участие другие знаменитости со всего мира, в том числе Кончита Вурст, Käärij, ALIKA, Джонни Логан, KEiiNO, Корнелия Якобс, Рут Джекотт, Bobbysocks, Руслана.

Ранее "Телеграф" писал, что Верка Сердючка в Тель-Авиве отправила путину искреннее пожелание со сцены. В сети разместили видео.