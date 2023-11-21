"russia Goodbye": Вєрка Сердючка зірвала шквал аплодисментів в Амстердамі (фото)
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Знаменитість на концертах постійно наголошує, що в Україні війна
Український виконавець та шоумен Андрій Данилко, який є неперевершеним в образі Вєрки Сердючки, виступив зі своїм шоу в Амстердамі. В столиці Нідерландів відбувся щорічний концерт артистів Євробачення Het Grote Songfestivalfeest.
На сторінці в Instagram Вєрка Сердючка написала про свої враження від концерту. Під час виступу на найбільшій концертній арені Нідерландів Ziggo Dome зірка нагадала, що військові дії в Україні досі тривають.
Артистка влаштувала яскравий антивоєнний перформанс. Вона виконала свій культовий хіт Lasha Tumbai. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приспів у легендарній пісні традиційно звучить так — russia GOODBYE. Влучні слова української знаменитості підхопили глядачі переповненої зали.
Вєрка Сердючка переконливо додала, що "Україна — це круто" і "Україна переможе".
Українці підтримали Вєрку Сердючку та її "маму" та висловили своє захоплення під постом знаменитості:
- Я там була, спасибі Вам за чудовий виступ!
- Бо Сердючка рулить!
- Дякуємо! Слава Україні!
- Вєрка Сердючка – це голос України, який лунає на весь світ!
Крім Вєрки Сердючки, у концерті також взяли участь інші знаменитості зі всього світу, зокрема Кончіта Вурст, Käärij, ALIKA, Джонні Логан, KEiiNO, Корнелія Якобс, Рут Джекотт, Bobbysocks, Руслана.
Раніше "Телеграф" писав, що Вєрка Сердючка у Тель-Авіві відправила путіну щире побажання зі сцени. У мережі розмістили відео.