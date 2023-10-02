Андрію Данилку – 50: яким був образ Вєрки Сердючки раніше і який вигляд має артист зараз (фото)

Андрій Данилко святкує 50-річчя, а ось його персонажу Вєрці Сердючці лише 30

У понеділок, 2 жовтня 2023 року, популярному українському артисту Андрію Данилку виповнюється 50 років. Неповторний образ Вєрки Сердючки зі сценічною "мамою" — актрисою Інною Білоконь, уже увійшов до історії вітчизняного шоу-бізнесу.

На честь ювілею Андрія Данилка "Телеграф" згадує, як змінювався імідж артиста. Вже не всі фани пам’ятають, що все починалося з історії харизматичної провідниці.

Уродженець Полтави Андрій Данилко з юності захоплювався гумором і театром. До речі, під час занять у театральній студії і зародився образ Вєрки Сердючки. Поява Данилка у незвичайному амплуа сталася у Полтавському театрі ім. Гоголя у 1993 році, трохи пізніше персонажа познайомили з ширшою публікою на "Гуморині" у Полтаві. Провідниця відразу всім полюбилася, через рік відбувся дебют на ТБ, з’явилися перші нагороди, почалися записи пісень.

У 1997 році у світ вийшло "СВ-шоу", паралельно почала набирати обертів пісенна діяльність. Дебютний міні-альбом "Я рождена для любви" вийшов у 1998 році, у нульових відбулися прем’єри інших хітів , включаючи "Ха-ра-шо!", "Чита-дрита", "Гоп-гоп", "Тук-тук-тук". Багато пісень Сердючки можна почути у мюзиклах українського та російського виробництва.

Після участі у Євробаченні у 2007 році про Вєрку Сердючку дізналися не лише у країнах СНД. Травесті-образ підкорив єврофанів, принісши Україні друге місце на конкурсі.

Як змінювалася Вєрка Сердючка

За 30 років імідж Вєрки Сердючки дуже змінився. Спочатку — образ провідниці з беретом та піджаком у паєтках, потім — вбрання з помпезними головними уборами у вигляді корони, троянди чи вінка, а лише пізніше з’явилися блискучі сукні й зірка на голові. Звісно, змінився і сам Андрій Данилко. До того ж раніше співак мав проблеми зі здоров’ям, що позначилося на його вазі.

Від образу провідниці нічого не залишилося

Замість троянди тепер зірка

Андрій Данилко з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну

Імідж Сердючки змінювався кілька разів

Андрій Данилко раніше і зараз (фото)

В останні роки Андрій Данилко рідко з’являється на публіці без кепки та маски на обличчі, яку продовжує носити після пандемії ковіда. В одному з інтерв’ю артист зазначав, що зніме маску після закінчення російсько-української війни. Так чи інакше, ці атрибути також стали частиною іміджу співака.

Андрій Данилко в молодості та зараз

Під час повномасштабної війни артист у культовому образі гастролює світом із благодійними концертами на підтримку України. На виступах, серед іншого, Вєрка Сердючка виконує хіт "Раша Гудбай".

Як писав "Телеграф", співак змінив текст пісні Lasha Tumbai після російського вторгнення на територію України. Саме з цим треком Вєрка Сердючка виборола друге місце на Євробаченні у 2007 році.