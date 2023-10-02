Андрею Данилко – 50: каким был образ Верки Сердючки раньше и как выглядит артист сейчас (фото)

Андрей Данилко празднует 50-летие, а вот его персонажу Верке Сердючке только 30

В понедельник, 2 октября 2023 года, популярному украинскому артисту Андрею Данилко исполняется 50 лет. Неповторимый образ Верки Сердючки со сценичной "мамой" — актрисой Инной Белоконь, уже вошел в историю отечественного шоу-бизнеса.

В честь юбилея Андрея Данилко "Телеграф" вспоминает, как менялся имидж артиста. Уже не все фаны помнят, что начиналось все с истории харизматичной проводницы.

Уроженец Полтавы Андрей Данилко с юности увлекался юмором и театром. К слову, во время занятий в театральной студии и зародился образ Верки Сердючки. Появление Данилко в необычном амплуа произошло в Полтавском театре им. Гоголя в 1993 году, чуть позже персонажа познакомили с более широкой публикой на "Юморине" в Полтаве. Проводница тут же всем полюбилась, спустя год состоялся дебют на ТВ, появились первые награды, начались записи песен.

В 1997 году в свет вышло "СВ-шоу", параллельно начала набирать обороты песенная деятельность. Дебютный мини-альбом "Я рождена для любви" вышел в 1998 году, в нулевых состоялись премьеры других хитов, включая "Ха-ра-шо!", "Чита-дрита", "Гоп-гоп", "Тук-тук-тук". Многие из песен Сердючки можно услышать в мюзиклах украинского и российского производства.

После участия в Евровидении в 2007 году о Верке Сердючке узнали не только в странах СНГ. Травести-образ покорил еврофанов, принеся Украине второе место на конкурсе.

Как менялась Верка Сердючка

За 30 лет имидж Верки Сердючки очень изменился. Сначала — образ проводницы с беретом и пиджаком в пайетках, потом — наряды с помпезными головными уборами в виде короны, розы или венка, а лишь позже появились блестящие платья и звезда на голове. Конечно, поменялся и сам Андрей Данилко. К тому же ранее у певца были проблемы со здоровьем, что сказалось на его весе.

От образа проводницы ничего не осталось

Вместо розы теперь звезда

Андрей Данилко с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину

Имидж Сердючки менялся несколько раз

Андрей Данилко раньше и сейчас (фото)

В последние годы Андрей Данилко редко появляется на публике без кепки и маски на лице, которую продолжает носить уже после пандемии ковида. В одном из интервью артист отмечал, что снимет маску после окончания российско-украинской войны. Так или иначе, эти атрибуты тоже стали частью имиджа певца.

Андрей Данилко в молодости и сейчас

Во время полномасштабной войны артист в культовом образе гастролирует по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины. На выступлениях, среди прочего, Верка Сердючка исполняет хит "Раша Гудбай".

Как писал "Телеграф", певец изменил текст песни Lasha Tumbai после российского вторжения на территорию Украины. Именно с этим треком Верка Сердючка завоевала второе место на Евровидении в 2007 году.