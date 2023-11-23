Шон Пенн готовит фильм о погибшем украинском пилоте

Шон Пенн очень тщательно собирает информацию о погибшем пилоте

Американский актер и режиссер Шон Пенн, считающий Путина пустой личностью, активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения страны-террористки в нашу страну. В 2023 году на кинофестивале "Берлинале" прошла премьера его документального фильма "Суперсила".

Тогда режиссер пообщался с украинскими военными, политиками, журналистами и дипломатами, а также побывал в Северодонецке во время боев за город. А теперь Шон Пенн намерен создать фильм о легендарном украинском пилоте Андрее "Джусе", об этом рассказала мать украинца в интервью изданию "Буквы".

Президент Украины Владимир Зеленский в свое время наградил Шона Пенна орденом "За заслуги" ІІІ степени за то, что тот активно популяризирует Украину в мире. Оскароносный актер и дальше интересуется событиями в нашем государстве и поддерживает украинских бойцов.

Мать погибшего украинского пилота Андрея "Джуса" Пильщикова Лилия Аверьянова уточнила, что в Киеве встречалась со звездным актером и кинопродюсером Шоном Пенном, который не только вспомнил своего друга "Джуса" в посвящении к фильму "Суперсила", но и тщательно готовит материал для документального фильма о нем.

"Андрей, как никто другой, умел дружить, умел поддерживать контакты с очень интересными людьми. Все эти умения, эта дружба сработали во благо Украины в столь тяжелое время войны", — вспомнила женщина.

Андрей "Джус" Пильщиков

Напомним, что капитан Андрей Пильщиков, известный по позывному Juice (Джус), трагически погиб 25 августа 2023 года в авиакатастрофе под Житомиром. Тогда в небе два учебно-боевых самолета L-39 протаранили друг друга. Пилоты майор Сергей Проказин и майор Вячеслав Минка в этой катастрофе также погибли.

"Джус" был опытным пилотом, служившим в Воздушных Силах десять лет. Андрей пилотировал американские самолеты в рамках учений "Чистое небо-2018" в США. А после начала полномасштабной войны защищал украинское небо.

Ранее "Телеграф" писал, что больше всего поразило мировых звезд в Украине. На вокзалах разных украинских городов можно встретить Анджелину Джоли, Орландо Блума и Шона Пенна.