Шон Пенн готує фільм про загиблого українського пілота

Шон Пенн дуже ретельно збирає інформацію про загиблого пілота

Американський актор та режисер Шон Пенн, який вважає путіна пустою особистістю, активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення країни-терористки в нашу державу. У 2023 році на кінофестивалі "Берлінале" відбулася прем'єра його документального фільму "Суперсила".

Тоді режисер поспілкувався з українськими військовими, політиками, журналістами та дипломатами, а також побував у Сєвєродонецьку під час боїв за місто. А тепер Шон Пенн має намір створити фільм про легендарного українського пілота Андрія "Джуса", про це розповіла мати українця в інтерв'ю виданню "Букви".

Президент України Володимир Зеленський свого часу нагородив Шона Пенна орденом "За заслуги" ІІІ ступеню за те, що той активно популяризує Україну у світі. Оскароносний актор і надалі активно цікавиться подіями в нашій державі та підтримує українських бійців.

Мати загиблого українського пілота Андрія "Джуса" Пільщикова Лілія Авер'янова уточнила, що в Києві зустрічалася з зірковим актором та кінопродюсером Шоном Пенном, який не лише згадав про свого друга "Джуса" у присвяті до фільму "Суперсила", а й ретельно готує матеріал для документального фільму про нього.

"Андрій, як ніхто інший, умів дружити, умів підтримувати контакти з дуже цікавими людьми. Усі ці вміння, ця дружба спрацювали на благо України у такий важкий час війни", — пригадала жінка.

Андрій "Джус" Пильщиків

Нагадаємо, що капітан Андрій Пильщиков, який відомий за позивним "Juice" (Джус), трагічно загинув 25 серпня 2023 року в авіакатастрофі під Житомиром. Тоді в небі два навчально-бойові літаки L-39 протаранили один одного. Пілоти майор Сергій Проказін та майор В'ячеслав Мінка у тій катастрофі також загинули.

"Джус" був досвідченим пілотом, який служив у Повітряних Силах десять років. Андрій пілотував американські літаки у рамках навчань "Чисте небо-2018" у США. А після початку повномасштабної війни захищав українське небо.

Раніше "Телеграф" писав, що найбільше вразило світових зірок в Україні. На вокзалах різних українських міст можна було зустріти Анджеліну Джолі, Орландо Блума та Шона Пенна.