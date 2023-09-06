"Я озброїв би українців ще вчора": Шон Пенн висловився про війну росії проти України

Американський режисер вважає путіна порожньою особистістю

Американський актор та режисер Шон Пенн відвідав Саміт перших леді та джентльменів у Києві, який відбувся 6 вересня. Під час спілкування з журналістами він розповів, щоб він сказав володимиру путіну, якби опинився перед ним прямо зараз.

Відео відповіді відомого режисера опублікували у Twitter "Радіо Свобода". Відомо, що Шон Пен допомагає Україні практично з перших днів повномасштабного вторгнення.

Режисер зазначив, що єдине, що він бачить у путіні — це відсутність чогось, навіть невиразно цікавого. Усередині російського президента суцільна пустота, вважає Шон Пенн.

"Я не знаю, чи є мені щось йому сказати. Якби я був на місці деяких наших керівників і міг сказати щось путіну, я зробив би це, повністю озброївши українців ще вчора", — відповів американський режисер.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2022 року Шон Пенн відвідав Львів і заявив, що його благодійна організація CORE допомагатиме переселенцям у цьому регіоні. Після цього він ще кілька разів відвідував Україну, попри регулярні обстріли.

А у листопаді того ж року американський режисер зустрівся з Володимиром Зеленським та подарував йому свій "Оскар".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ та висловився щодо контрнаступу ЗСУ.