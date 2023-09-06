"Я бы вооружил украинцев еще вчера": Шон Пенн высказался о войне россии против Украины

Американский режиссер считает путина пустой личностью

Американский актер и режиссер Шон Пенн посетил Саммит первых леди и джентльменов в Киеве, который состоялся 6 сентября. В ходе общения с журналистами он рассказал, чтобы он сказал владимиру путину, если бы оказался перед ним прямо сейчас.

Видео ответа известного режиссера опубликовали в Twitter "Радио Свобода". Известно, что Шон Пенн помогает Украине практически с первых дней полномасштабного вторжения.

Режиссер отметил, что единственное, что он видит в путине — это отсутствие чего-либо, даже смутно интересного. Внутри российского президента сплошная пустота, считает Шон Пенн.

"Я не знаю, есть ли мне что-нибудь ему сказать. Если бы я был на месте некоторых наших руководителей и мог сказать что-нибудь путину, я бы сделал это, полностью вооружив украинцев еще вчера", — ответил американский режиссер.

Напомним, что в конце марта 2022 года Шон Пенн посетил Львов и заявил, что его благотворительная организация CORE будет помогать переселенцам в этом регионе. После этого он еще несколько раз посещал Украину, несмотря на регулярные обстрелы.

А в ноябре того же года американский режиссер встретился с Владимиром Зеленским и подарил ему свой "Оскар".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев и высказался по поводу контрнаступления ВСУ.