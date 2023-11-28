Не делайте этого в Сойкин день 28 ноября, чтобы не ушли финансы и любовь

В этот день в старину чествовали маленькую птичку сойку

Согласно новоюлианскому календарю, во вторник, 28 ноября (раньше 11 декабря) верующее православной церкви и греко-католики отдают дань памяти святому Стефану. В отличие от многих святых, которые были казнены язычниками при жизни, Стефан умер в старости, но все же в наказание за веру сослан на одинокий остров.

В это время в Киевской Руси отмечали праздник, посвященный сойке — небольшой птице с ярким оперением, выдающимся хохолком на голове и длинным хвостом. Поэтому в народе день 28 ноября назвали Сойкиным, а в честь святого — Степаны зимние.

Наши предки считали, что сойка способна направить на путь к счастью и предсказать судьбу только что рожденных. Также в этот день предсказывали судьбу, метая монеты в сугроб. Верили, что счастливчиком станет тот, кто первым обнаружит монету с самым высоким номиналом.

Что нельзя делать 28 ноября

Брать деньги в долг и отдавать свои — уйдут с ними и любовь, и финансы.

Показывать пальцем на сойку — птица обидится и заберет с собой удачу и богатство.

Давать подаяние нищим мелкими монетами — уйдут с ними все деньги.

Проводить гулянья с шумными посиделками и застольями — идет Рождественский пост.

Добавим, что если в Сойкин день шел снег, в старину советовали не выходить из дома. Говорили: "Начнешь топтаться на снегу – затопчешь судьбу". А 28 ноября как раз будут сильные снегопады и ветры.