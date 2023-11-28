Не робіть цього у Сойкин день 28 листопада, щоб не пішли геть фінанси та кохання

Цього дня у давні часи вшановували маленьку пташку сойку

Згідно з новоюліанським календарем, у вівторок, 28 листопада (раніше 11 грудня) віряни православної церкви та греко-католики віддають шану пам’яті святому Стефану. На відміну від багатьох святих, які були страчені язичниками за життя, Стефан помер у старості, але все ж таки в покарання за віру засланий на одинокий острів.

У цей час у Київській Русі відзначали свято, присвячене сойці — невеличкій пташці з яскравим оперенням, видатним чубчиком на голові та довгим хвостом. Тож у народі день 28 листопада назвали Сойкиним, а на честь святого — Степани зимові.

Наші пращури вважали, що сойка здатна направити на шлях до щастя і передбачити долю щойно народжених. Також у цей день пророкували долю, метаючи монети в кучугуру. Вірили, що щасливчиком стане той, хто першим знайде монету із найвищим номіналом.

Що не можна робити 28 листопада

Брати гроші в борг і віддавати свої — підуть із ними і кохання, і фінанси.

Показувати пальцем на сойку — птах образиться і забере з собою удачу та багатство.

Давати милостиню жебракам дрібними монетами — підуть з ними всі гроші.

Проводити гуляння з галасливими посиденьками та застіллями — йде Різдвяний піст.

Додамо, що якщо у Сойкин день йшов сніг, у давнину радили не виходити з дому. Казали: "Почнеш тупцювати на снігу — затопчеш долю". А 28 листопада якраз будуть сильні снігопади та вітри.