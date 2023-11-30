Праздник Андрея Первозванного: что нельзя делать 30 ноября, чтобы уберечься от несчастий

Раньше Андреев день считался временем, удачным для гаданий на женихов

Каждый год 13 декабря христиане молились святому Андрею Первозванному, однако с переходом православной церкви на новоюлианский календарь праздник в честь апостола теперь отмечается 30 ноября.

Апостол, известный как просветитель, являлся одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Есть даже легенда, что однажды Андрей был в местности, где сейчас расположен Киев. Он благословил эти земли и предрек, что в будущем их обитатели примут христианство. Именно поэтому славяне традиционно почитали Андрея Первозванного как своего покровителя.

В народе этот день также называют "Андрея" или "Андреев день". В давние времена Андреев день считался благоприятным для гаданий относительно будущего супруга. Девушки, мечтающие о браке, обращались к апостолу с просьбой о помощи в поиске достойного партнера.

Есть в этот особый день и погодные приметы. Так, если на Андрея выпадал снег, наши предки верили, что он останется на земле целых 110 дней. Ясная морозная погода обещала богатый урожай в следующем лете, в то время как теплая, наоборот, предвестие неурожая.

Что нельзя делать 30 ноября на Андрея Первозванного

Трудиться по дому, выполняя тяжелую работу — к проблемам с деньгами.

Заниматься рукоделиям (шить, вязать, вышивать) – к несчастьям.

Ругаться с родственниками, особенно с супругами — приведет к большому скандалу и долгому конфликту.

Несмотря на то, что день Андрея Первозванного приходится на период Рождественского поста с ограничениями в питании, столы все равно в старину накрывали изобильно. Хозяйки креативно использовали постные продукты, чтобы приготовить множество вкусных блюд. Ранее мы писали, как приготовить постные оладьи, сочные овощные котлеты и сытный постный плов.