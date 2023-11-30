Свято Андрія Первозванного: що не можна робити 30 листопада, щоб уберегтися від нещасть

Раніше Андріїв день вважався часом, вдалим для ворожіння на наречених

Щороку 13 грудня християни молилися святому Андрію Первозванному, однак із переходом православної церкви на новоюліанський календар свято на честь апостола тепер відзначається 30 листопада.

Апостол, відомий як просвітник, був одним із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Є навіть легенда, що одного разу Андрій був у місцевості, де зараз розташований Київ. Він благословив ці землі і передрік, що в майбутньому їхні мешканці приймуть християнство. Саме тому слов’яни традиційно шанували Андрія Первозванного як свого покровителя.

У народі цей день також називають "Андрія" або "Андріїв день". У давнину Андріїв день вважався сприятливим для ворожіння щодо майбутнього чоловіка. Дівчата, які мріють про шлюб, зверталися до апостола з проханням допомогти в пошуку гідного партнера.

Є цього особливого дня і погодні прикмети. Якщо на Андрія випадав сніг, наші предки вірили, що він залишиться на землі цілих 110 днів. Ясна морозна погода обіцяла багатий урожай наступного літа, тоді як тепла, навпаки, передвістя неврожаю.

Що не можна робити 30 листопада на Андрія Первозванного

Працювати вдома, виконуючи важку роботу — до проблем із грошима.

Займатися рукоділлям (шити, в’язати, вишивати) – на нещастя.

Лаятись із родичами, особливо з подружжям — призведе до великого скандалу та тривалого конфлікту.

Попри те, що день Андрія Первозванного припадає на період Різдвяного посту з обмеженнями у харчуванні, столи все одно у давнину накривали рясно. Господині креативно використовували пісні продукти, щоб приготувати багато смачних страв. Раніше ми писали, як приготувати пісні оладки, соковиті овочеві котлети та ситний пісний плов.