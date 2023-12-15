День работников суда: лаконичные поздравления в открытках и поэзии
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Сотрудники суда защищают права и свободы украинских граждан
15 декабря в Украине традиционно отмечают профессиональный праздник — День работников суда. Праздник в нашей стране был утвержден 8 декабря 2000 года еще во времена президентства Леонида Кучмы.
Сегодня поздравляют сотрудников Конституционного Суда, Арбитражных Судов, а также Верховного Суда Украины. "Телеграф" подготовил красивые открытки ко Дню работников суда Украины и поэзию, чтобы этот день был светлей.
Труд этих людей очень важен, потому что судьи должны защищать права и свободы граждан Украины, независимо от пола, возраста, религиозных или политических взглядов.
***
Верным быть всегда Фемиде
Чувства в дело не впускать,
Не считать судьбу планидой,
Удобств низких не искать,
И в быту, и на заседаниях
Справедливым быть всегда
С Днем работника суда!
***
И здоровья, и любви,
И сбывались чтоб мечты!
Справедливость торжествует
Жизнь пусть радует, чарует.
И пусть верит в Вас народ,
Украинский суд, вперед!
***
Неподкупный, мудрый, честный!
Все эпитеты тебе.
Ты судья, такой известный!
Ты гарант в моей судьбе!
Ранее "Телеграф" писал, сколько украинцы будут отдыхать на новогодне-рождественские праздники. 25 декабря и 1 января в стране – это обычные рабочие дни.