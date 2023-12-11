Выходные на Рождество и Новый год 2024: сколько украинцы будут отдыхать на праздники

График работы и время отдыха устанавливает работодатель

Из-за военного положения, которое продолжает действовать в Украине, дополнительных выходных на Новый год и Рождество не будет. Поэтому 25 декабря и 1 января в стране это обычные рабочие дни.

Об этом говорится в Кодексе законов о труде. Согласно части шестой ст. 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" существенно меняется трудовое законодательство. В стране введено ограничение прав и свобод человека, предусмотренных Конституцией. Закон отменил все праздничные дни.

Следует отметить, что до введения военного положения, если праздничный день совпадал с выходным, он переносился на следующий после праздничного.

В то же время график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Поэтому у некоторых украинцев праздничные дни могут быть выходными.

Напомним, что в связи с переходом украинской церкви на новый новоюлианский календарь даты непереходных церковных праздников и привязанных к ним постов сместились на 13 дней раньше:

20 декабря — День святого Игната;

24 декабря — Рождественский сочельник;

25 декабря — Рождество Христово;

31 декабря — День Святой Маланки, Щедрый вечер;

1 января – праздник Василия;

1 января — Новый год 2024;

5 января — Голодная Кутья или Второй Сочельник

6 января — Крещение Христово;

7 января – праздник Иоанна Крестителя.

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