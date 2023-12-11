Укр

Выходные на Рождество и Новый год 2024: сколько украинцы будут отдыхать на праздники

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Будут ли выходные на новогодние праздники в Украине Новость обновлена 11 декабря 2023, 11:24
Будут ли выходные на новогодние праздники в Украине. Фото Фото: pixabay.com

График работы и время отдыха устанавливает работодатель

Из-за военного положения, которое продолжает действовать в Украине, дополнительных выходных на Новый год и Рождество не будет. Поэтому 25 декабря и 1 января в стране это обычные рабочие дни.

Об этом говорится в Кодексе законов о труде. Согласно части шестой ст. 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" существенно меняется трудовое законодательство. В стране введено ограничение прав и свобод человека, предусмотренных Конституцией. Закон отменил все праздничные дни.

Следует отметить, что до введения военного положения, если праздничный день совпадал с выходным, он переносился на следующий после праздничного.

В то же время график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Поэтому у некоторых украинцев праздничные дни могут быть выходными.

Напомним, что в связи с переходом украинской церкви на новый новоюлианский календарь даты непереходных церковных праздников и привязанных к ним постов сместились на 13 дней раньше:

  • 20 декабря — День святого Игната;
  • 24 декабря — Рождественский сочельник;
  • 25 декабря — Рождество Христово;
  • 31 декабря — День Святой Маланки, Щедрый вечер;
  • 1 января – праздник Василия;
  • 1 января — Новый год 2024;
  • 5 января — Голодная Кутья или Второй Сочельник
  • 6 января — Крещение Христово;
  • 7 января – праздник Иоанна Крестителя.

Ранее "Телеграф" сообщил, как Новый год повлияет на валютный рынок.

Теги:
#Новий год #Різдво #Вихідні