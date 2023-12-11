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Вихідні на Різдво та Новий рік 2024: скільки українці відпочиватимуть на свята

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
Дата публікації
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Чи будуть вихідні на новорічні свята в Україні Новина оновлена 11 грудня 2023, 11:24
Чи будуть вихідні на новорічні свята в Україні. Фото Фото: pixabay.com

Графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець

Через військовий стан, що продовжує діяти в Україні, додаткових вихідних на Новий рік та Різдво не буде. Тому 25 грудня та 1 січня у країні — це звичайні робочі дні.

Про це ідеться у Кодексі законів про працю. Згідно з частиною шостою ст. 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" суттєво змінюється трудове законодавство. В країні запроваджено обмеження прав і свобод людини, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні.

Слід зазначити, що до введення воєнного стану, якщо святковий день збігався з вихідним, він переносився на наступний після святкового.

Водночас графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Тому у деяких українців святкові дні всеж можуть бути вихідними.

Нагадаємо, що у зв'язку переходом української церкви на новий новоюліанський календар дати неперехідних церковних свят і постів, прив'язаних до них, змістилися на 13 днів раніше:

  • 20 грудня — День святого Гната;
  • 24 грудня — Різдвяний Святвечір;
  • 25 грудня — Різдво Христове;
  • 31 грудня — День Святої Маланки, Щедрий вечір;
  • 1 січня — свято Василя;
  • 1 січня — Новий рік 2024;
  • 5 січня — Голодна Кутя або Другий Святвечір
  • 6 січня — Хрещення Христове;
  • 7 січня — свято Іоанна Хрестителя.

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Теги:
#Новий рік #Різдво #Вихідні