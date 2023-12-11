Вихідні на Різдво та Новий рік 2024: скільки українці відпочиватимуть на свята
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Графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець
Через військовий стан, що продовжує діяти в Україні, додаткових вихідних на Новий рік та Різдво не буде. Тому 25 грудня та 1 січня у країні — це звичайні робочі дні.
Про це ідеться у Кодексі законів про працю. Згідно з частиною шостою ст. 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" суттєво змінюється трудове законодавство. В країні запроваджено обмеження прав і свобод людини, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні.
Слід зазначити, що до введення воєнного стану, якщо святковий день збігався з вихідним, він переносився на наступний після святкового.
Водночас графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Тому у деяких українців святкові дні всеж можуть бути вихідними.
Нагадаємо, що у зв'язку переходом української церкви на новий новоюліанський календар дати неперехідних церковних свят і постів, прив'язаних до них, змістилися на 13 днів раніше:
- 20 грудня — День святого Гната;
- 24 грудня — Різдвяний Святвечір;
- 25 грудня — Різдво Христове;
- 31 грудня — День Святої Маланки, Щедрий вечір;
- 1 січня — свято Василя;
- 1 січня — Новий рік 2024;
- 5 січня — Голодна Кутя або Другий Святвечір
- 6 січня — Хрещення Христове;
- 7 січня — свято Іоанна Хрестителя.
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