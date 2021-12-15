С Днем работников суда! Красивые поздравления в открытках и стихах
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Праздник стали отмечать по инициативе второго президента Украины Леонида Кучмы
Украина ежегодно отмечает День работников суда 15 декабря.
Праздник в нашей стране утвердили 8 декабря 2000 года Указом № 1318/2000 президента Леонида Кучмы.
В этот день поздравления льются в адрес сотрудников Конституционного суда, Арбитражных судов, а также Верховного суда Украины. 15 декабря поздравляют людей, которые обязаны защищать права и свободы жителей нашей страны, не обращая внимания на их пол, возраст, религиозные или политические взгляды.
Поздравления в открытках:
Поздравления в стихах:
В День работника суда
Поздравляет вся страна:
И здоровья, и любви,
И сбывались чтоб мечты!
Справедливость торжествует
Жизнь пусть радует, чарует.
И пусть верит в Вас народ,
Украинский суд, вперед!
***
Работники суда, вас поздравляем,
Ваш труд тяжел и кропотлив,
Терпения мы вам желаем,
Чтоб дружен был ваш коллектив,
Пускай удача вас сопровождает,
Пусть попадаются хорошие друзья,
Пусть счастье с головою накрывает,
Чтоб удавалось все смеясь,
У вас в семье пусть будет мир,
Здоровье, радость и веселье,
На всю компанию затейте пир,
Но чтобы не было похмелья!
***
День работников суда,
Большой праздник, господа.
Вас я буду поздравлять,
Счастья, радости желать.
Чтоб в работе был успех,
Дома слышен детский смех,
Чтоб во сне и наяву,
Было всё, будто в раю.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечают День прокуратуры и опубликовал красивые поздравления с праздником.
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