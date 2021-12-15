С Днем работников суда! Красивые поздравления в открытках и стихах

Праздник стали отмечать по инициативе второго президента Украины Леонида Кучмы

Украина ежегодно отмечает День работников суда 15 декабря.

Праздник в нашей стране утвердили 8 декабря 2000 года Указом № 1318/2000 президента Леонида Кучмы.

В этот день поздравления льются в адрес сотрудников Конституционного суда, Арбитражных судов, а также Верховного суда Украины. 15 декабря поздравляют людей, которые обязаны защищать права и свободы жителей нашей страны, не обращая внимания на их пол, возраст, религиозные или политические взгляды.

Поздравления в открытках:

Открытки с Днем работников суда

Поздравления в стихах:

В День работника суда

Поздравляет вся страна:

И здоровья, и любви,

И сбывались чтоб мечты!

Справедливость торжествует

Жизнь пусть радует, чарует.

И пусть верит в Вас народ,

Украинский суд, вперед!

***

Работники суда, вас поздравляем,

Ваш труд тяжел и кропотлив,

Терпения мы вам желаем,

Чтоб дружен был ваш коллектив,

Пускай удача вас сопровождает,

Пусть попадаются хорошие друзья,

Пусть счастье с головою накрывает,

Чтоб удавалось все смеясь,

У вас в семье пусть будет мир,

Здоровье, радость и веселье,

На всю компанию затейте пир,

Но чтобы не было похмелья!

***

День работников суда,

Большой праздник, господа.

Вас я буду поздравлять,

Счастья, радости желать.

Чтоб в работе был успех,

Дома слышен детский смех,

Чтоб во сне и наяву,

Было всё, будто в раю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечают День прокуратуры и опубликовал красивые поздравления с праздником.