Із Днем працівників суду! Красиві вітання у листівках та віршах
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Свято стали відзначати з ініціативи другого президента Леоніда Кучми
Україна щорічно відзначає День працівників суду 15 грудня.
Свято у нашій країні затвердили 8 грудня 2000 Указом № 1318/2000 президента Леоніда Кучми.
Цього дня вітання ллються на адресу співробітників Конституційного Суду, Арбітражних Судів, а також Верховного Суду України. 15 грудня вітають людей, які зобов’язані захищати права та свободи жителів нашої країни, не звертаючи уваги на їхню стать, вік, релігійні чи політичні погляди.
Вітання у листівках:
Привітання у віршах:
У День працівників суду
Вітає вся країна:
І здоров’я,як води у морі,
Щоб до ніг схилялись зорі!
Справедливість тріумфує
Нехай життя тішить і чарує.
І нехай вірить у Вас народ,
Український суд, вперед!
***
Працівники суду, вас вітаємо,
Ваша праця важка і копітка,
Терпіння ми вам бажаємо,
Щоб дружним був ваш колектив,
Нехай удача вас супроводжує,
Нехай зустрічаються добрі друзі,
Нехай щастя з головою накриває,
Щоб вдавалося все, мов у книзі,
Нехай у родині панує мир,
Здоров’я та веселощі,
Ваш гаманець нехай росте вшир,
А у житті буде побільше радощів.
***
День працівників суду,
Велике свято, панове.
Дозвольте вас привітати,
Щастя, радості бажати.
Щоб у роботі був успіх,
Вдома чути дитячий сміх,
Щоб уві сні та наяву,
Було все, наче в раю.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначають День прокуратури та опублікував гарні вітання зі святом.
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