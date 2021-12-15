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Із Днем працівників суду! Красиві вітання у листівках та віршах

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Працівники суду відзначають професійне свято
Працівники суду відзначають професійне свято

Свято стали відзначати з ініціативи другого президента Леоніда Кучми

Україна щорічно відзначає День працівників суду 15 грудня.

Свято у нашій країні затвердили 8 грудня 2000 Указом № 1318/2000 президента Леоніда Кучми.

Цього дня вітання ллються на адресу співробітників Конституційного Суду, Арбітражних Судів, а також Верховного Суду України. 15 грудня вітають людей, які зобов’язані захищати права та свободи жителів нашої країни, не звертаючи уваги на їхню стать, вік, релігійні чи політичні погляди.

Вітання у листівках:

Листівки з Днем працівників суду
Листівки з Днем працівників суду

Привітання у віршах:

У День працівників суду

Вітає вся країна:

І здоров’я,як води у морі,

Щоб до ніг схилялись зорі!

Справедливість тріумфує

Нехай життя тішить і чарує.

І нехай вірить у Вас народ,

Український суд, вперед!

***

Працівники суду, вас вітаємо,

Ваша праця важка і копітка,

Терпіння ми вам бажаємо,

Щоб дружним був ваш колектив,

Нехай удача вас супроводжує,

Нехай зустрічаються добрі друзі,

Нехай щастя з головою накриває,

Щоб вдавалося все, мов у книзі,

Нехай у родині панує мир,

Здоров’я та веселощі,

Ваш гаманець нехай росте вшир,

А у житті буде побільше радощів.

***

День працівників суду,

Велике свято, панове.

Дозвольте вас привітати,

Щастя, радості бажати.

Щоб у роботі був успіх,

Вдома чути дитячий сміх,

Щоб уві сні та наяву,

Було все, наче в раю.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначають День прокуратури та опублікував гарні вітання зі святом.

Теги:
#Суд #Свято #Поздоровлення #Грудень #Листівки
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