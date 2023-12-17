Звезда "Викингов" и амбассадор UNITED24 отпраздновала свое 45-летие: интересные факты о Кэтрин Винник

Актриса отправилась на Карибы

Канадская звезда кинематографа украинского происхождения Кэтрин Винник, больше всего известная по роли Лагерты из сериала "Викинги", в воскресенье 17 декабря празднует свое 45-летие.

В своем Instagram Кэтрин обнародовала сториз, в котором показала, что эту дату она решила отпраздновать поездкой на остров Сен-Бартелеми, что в Карибском море.

Актриса хоть и родилась в Торонто, но до 8 лет могла говорить лишь на украинском языке, а до 17 лет была членом "Пласта". Также в детстве она посещала украинскую воскресную школу и греко-католическую церковь. На больших экранах она впервые появилась в 1999 году и с тех пор снялась во множестве фильмов и сериалов.

После начала полномасштабного российского вторжения она вместе со своей матерью создала фонд The Winnick Foundation, которая занимается сбором средств на нужды Украины. С 1 марта 2023 года она также является амбассадором UNITED24.

Стоит отметить, что в мае 2023 года Винник приезжала в Киев вместе с другими голливудскими звездами, среди которых звезда сериала "Звездные войны: Асока" Иванна Сахно.