Зірка "Вікінгів" та амбасадор UNITED24 відсвяткувала своє 45-річчя: цікаві факти про Кетрін Винник

Актриса вирушила на Кариби

Канадська зірка кінематографа українського походження Кетрін Винник, найбільш відома за роллю Лагерти із серіалу "Вікінги", у неділю 17 грудня святкує своє 45-річчя.

У своєму Instagram Кетрін оприлюднила сторіз, в якому показала, що цю дату вона вирішила відсвяткувати поїздкою на острів Сен-Бартелемі, що в Карибському морі.

Акторка хоч і народилася в Торонто, але до 8 років могла говорити лише українською мовою, а до 17 років була членом "Пласту". Також у дитинстві вона відвідувала українську недільну школу та греко-католицьку церкву. На великих екранах вона вперше з’явилася в 1999 році і з того часу знялася в багатьох фільмах і серіалах.

Після початку повномасштабного російського вторгнення вона разом зі своєю матір’ю створила фонд The Winnick Foundation, яка займається збиранням коштів на потреби України. З 1 березня 2023 року вона також є амбасадором UNITED24.

Варто зазначити, що у травні 2023 року Винник приїжджала до Києва разом із іншими голлівудськими зірками, серед яких зірка серіалу "Зоряні війни: Асока" Іванна Сахно.