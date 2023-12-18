Его знают в Канаде и Швейцарии: во Львове умер известный художник Владимир Лобода

Владимир Лобода был представителем украинского андеграунда конца 1960 – начала 1990-х годов

Недавно умер украинский актер Сергей Кустов, за плечами которого более ста ролей. А сегодня стало известно о смерти еще одной масштабной личности – 80-летнего украинского художника Владимира Лободы.

Живописец, график, скульптор, поэт, эссеист Владимир Лобода умер во Львове, в последние годы он очень болел. О смерти художника на странице Facebook написала его дочь Соломия.

Художник, не любивший стереотипы

Родился Владимир Лобода в Днепропетровске. Любовь к искусству привил мальчику отец Виктор Лобода, который был художником-любителем, рисовавшим преимущественно пейзажи степной Украины.

Первоначальное профессиональное образование Владимир Лобода получил в художественной школе, где учился в начале 1950-х годов. 1957-1961 – учился в энергостроительном техникуме Днепропетровского Совнархоза на специальности "Архитектура". Формировали его художественную личность преподаватели, еще помнившие украинское национальное возрождение 1918 – начала 1920-х годов.

Затем Владимир Лобода служил в Умани. Он сотрудничал с конструкторскими бюро по проектированию индустриальных сооружений, имел много командировок.

В 1965 году художник познакомился со своей будущей женой Людмилой, которая хорошо его понимала и сотрудничала с ним.

1966 учился в Киевском государственном художественном институте на архитектурном факультете. Во время учебы Владимиру Лободе не хватало свободы в творчестве. Он любил эксперименты с формой и цветом, глубоко погружался в изучение украинского и мирового искусства. Лобода заявил о себе как художник-новатор, бескомпромиссный к советской идеологии и псевдоакадемическому образованию. Художнику было некомфортно в вузе, потом он перевелся в Днепропетровский инженерно-строительный институт на факультет архитектуры.

В 1960-е он заявил о себе как украинский монументалист.

Богдан Мисюга так характеризовал его творчество: "Лобода верил в воплощение национальных потуг, спрятанных в украинском подсознании. Считал, что нужно только прислушаться к внутреннему голосу: экспериментировал на ощущениях локальных красок, узнаваемых симулякрах сельского быта, типажах народной жизни".

"Двойной ноктюрн", диптих

Искусствоведы отмечали, что Лобода не стремился к советской славе, а хотел лишь интеллектуального общения о своем творчестве.

Художник считал, что его единственной интеграцией в общественную жизнь была работа в группе художников, занимавшихся проектированием урбанистической среды Днепропетровска.

В 1970 году Лобода переехал на Западную Украину. Ему было хорошо в среде без стереотипов. Во Львове он мог наслаждаться духом Европы, а в Днепропетровске он был чужим и не всегда находил понимания. Поэтому в 1981 году семья Лободы переехала во Львов. Здесь художник с единомышленниками создал художественную школу. Он много путешествовал, рисовал пейзажи Карпат, Волыни, Подолья.

"Разговор со Сфинксом на рядне"

В 1990 году во Львовской картинной галерее прошла первая персональная выставка Владимира Лободы.

1992 Владимир Лобода решил приобрести хутор в с. Турово на Днепровщине, там вместе с женой Людмилой, дочерью Соломией и учениками Демьяном Герасимчуком и Андреем Кисем основал музей и летние мастерские. Хутор был для него местом вдохновения, а во Львов художник ездил преимущественно зимой. На хуторе Лободы встречалось множество творческих личностей.

Художник сотрудничал с киевскими галереями, имел множество персональных выставок по всей Украине за ее пределами.

О творчестве Владимира Лободы известный российский режиссер и оператор Павел Костомаров в 2009 г. снял фильм "Вдвоем". Эта лента завоевала многочисленные награды на международных кинофестивалях.

Работы художника представлены в музеях, галереях и частных сборниках Украины, Польши, США, Канады, Германии, Швейцарии.

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