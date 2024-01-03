"Просим прощения": циничный номер "Квартала 95" о переселенке из Скадовска уберут с экранов

Концерт "Новогоднего квартала" для YouTube-каналов смонтируют заново

После корявого юмора "Квартала 95" о переселенке из Скадовска телеканал "1+1" пообещал "вырезать" номер из записи новогоднего концерта. А накануне юморист Юрий Великий извинился за несуразные шутки.

Концерт "Новогоднего квартала" для YouTube-каналов смонтируют заново. Об этом говорится в комментарии пресс-службы канала для издания "Детектор медиа".

В него не войдет история, где актриса Ирина Гатун превратилась в девушку из Скадовска Херсонской области, оккупированного российскими захватчиками. В номере женщина разговаривает на украинском с закарпатцем, которого играет Юрий Великий. Юмор артистов примитивный и базируется на извращении украинских слов.

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках "Вечернего квартала" команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, это ведь один из законов юмора. Это был именно такой случай", — говорится в заявлении.

Студия "Квартал 95" отметила, что с уважением относится к жителям Скадовска. Юмористы заверили, что таким образом они хотели показать, что коряво говорить во время перехода на украинский язык не стыдно.

В заявлении "кварталовцы" уверяют, что учиться говорить по-украински никогда не поздно. Чтобы преодолеть страх, следует посмеяться над этой проблемой.

Напомним, что после выхода "Новогоднего квартала" 31 декабря 2023 года на YouTube и других соцсетях украинцы массово выразили свое возмущение. Люди подчеркивают, что жители Скадовска прекрасно понимают украинский язык.

Скадовск оккупирован

"Шутки о "сиськах" из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами. Скадовск сегодня в оккупации, действительно, в чем сейчас нуждаются скадовчане, — это поддержка", – отметил мэр Скадовска Александр Яковлев.

Ранее "Телеграф" писал, что актриса Ирина Гатун, сыгравшая в номере о Скадовске главную роль, посещала Крым после его оккупации россиянами в 2014 году. Украинцы выразили негодование.