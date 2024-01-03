Актриса "95 Квартала" из номера про Скадовск ездила в оккупированный Крым, украинцы возмущены (фото)

Также Гатун наряжалась в советскую военную форму

Скандал с номером о временно оккупированном Скадовске в новогоднем выпуске "Вечернего квартала" набирает обороты. Актриса Ирина Гатун, сыгравшая в нем главную роль, посещала Крым после его оккупации россиянами в 2014 году, украинцы возмущены.

Фото со своего отдыха в оккупированном Крыму Ирина Гатун опубликовала в своем Instagram. Там есть снимки, датированные июлем 2015 года, августом 2018 года и августом 2019 года. В комментариях украинцы отмечают, что Гатун посетила Крым вскоре после его оккупации Россией и пишут что это "позор". Они также задают ей вопрос, что она отвечала там, когда ее спрашивали "чей Крым".

Кроме того, на своей Facebook-странице 9 мая 2015 года Гатун публиковала фото в советской военной форме. На тот момент уже год шла российская агрессия в Украине.

"В Квартале не понимают, что сделали. Потому что делали это всегда. Для них это бизнес. И для Гатун Ирины, создавшей тупой образ главного персонажа того номера – это бизнес. Кстати, она нормально так и в оккупированном Крыму гоцала и тратила там деньги. А она решилась там говорить "Крым – это Украина!"? Нет? А почему? И она ведь не одна такая в Квартале. Там подавляющее большинство таких же. Они не проэволюционировали. И их публика тоже", — прокомментировал скандал экс-нардеп Борислав Береза.

Напомним, в новогоднем выпуске "95 квартала" показали пародию, где русскоязычная девушка, которую сыграла Гатун, пытается говорить по-украински и это получается у нее с трудом. Например, когда она говорит, что из Скадовска, это звучит как "сиськадовска". Эта "шутка" вызвала резкую критику в Украине, особенно учитывая то, что Скадовск находится под оккупацией и россияне творят там страшные вещи. В ноябре прошлого года оккупанты казнили 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко за выкрик "Скадовск — это Украина!".

Как сообщал "Телеграф", актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который тоже принимал участие в номере, извинился перед украинцами за неуместный юмор о переселенке из Скадовска. Однако его раскаяние в комментариях не оценили.