"Квартал 95" попал в большой скандал из-за унижения украинцев на Новый год: "Плюнули в душу"

Украинцы требуют извинений от комиков за их "шутку"

В многих украинских семьях принято смотреть легкий и развлекательный контент в новогоднюю ночь, — мюзиклы, выступления, комедийные шоу и т.д. Но на Новый 2024 год вместо смеха некоторые получили порцию оскорблений. Потому что в новогоднем шоу "Квартала 95" вышла довольно грубая пародия на жителей временно оккупированного Скадовска, которые якобы не знают украинского языка. "Телеграф" собрал все детали скандала.

Что случилось?

На Новый год "Квартал" подготовил традиционные развлекательные номера, среди которых вышла и сценка про девушку, которая переехала из Скадовска на Закарпатье. По сюжету, она пытается говорить на украинском, но допускает грубейшие ошибки и не может вспомнить правильное произношение даже элементарных слов. Когда житель Закарпатья спрашивает у нее, откуда она и почему раньше не общалась на украинском, она отвечает: "Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сіськадовська".

Дальше она также рассказывает, что украинский язык только в школе "волчара", и потому много слов уже "позаблювала". Что интересно, в зале зрители бурно смеются на фоне.

Отдельно заметим, что в подписи на Ютубе "Квартала" Скадовск назвали "востоком", хотя на самом деле он находится на Юге Украины.

Скадовск на карте боевых действий в Украине

Для удобства мы вырезали эту сцену:

Полный номер можно посмотреть на этом видео:

Реакция украинцев

Мэр Скадовска Александр Яковлев уже выступил с критикой номера: "Скадовск говорит по-украински! Непростые сейчас времена. Очень прав был Петлюра, который говорил: "Не так нам страшны московские вши, как страшны украинские гниды". Шутки о "сиськах" из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами. Скадовск сегодня в оккупации, и скадовчане сейчас действительно нуждаются в поддержке. Знаю, что у нас много людей были русскоязычными, но все хорошо понимают украинский, и хорошо говорят на украинском".

Городской глава призвал жителей Скадовска к флешмобу "Скадовськ говорить українською", в рамках которого предложил записывать видео, как они читают что-то на украинском языке.

Также негативно реагируют и обычные украинцы. "Приглашаем весь коллектив 95 квартала в Скадовск, будем вместе учить украинский. Приезжайте прямо сегодня". "Кто эти довольные, смеющиеся люди в зале? Неужели ЭТО так смешно???", "Я сама скадовчанка, впервые слышу, чтобы в Скадовске так разговаривали, для меня этот ролик очень оскорбительный. Я вас после этого просто ненавижу. Это так вы объединяете Украину?", "Я скадовчанка, и слышать о моем доме в таком контексте очень обидно. Это ужас. Я надеюсь, люди, которые там остались и ждут возвращения Украины, этот позор никогда в жизни не увидят и не услышат", "Плюнули в душу", "Испанский стыд", "Как вам не стыдно! Даже не знаете, где находится Скадовск", "Это не смешно!", — среди прочего, пишут в комментариях.

Будут ли извинения?

В страницах "Квартала" в соцсетях украинцы массово пишут комментарии с призывом к немедленным извинениям за такое отношения к людям на оккупированных территориях. Однако на момент публикации статьи их еще не было.

Как сообщал "Телеграф", новогоднее шоу "Квартала" возмутило зрителей и другими перлами, — среди прочего, там "шутили" про "мисс ДНР" и смерть украинцев.