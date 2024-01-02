"Квартал 95" здійняв великий скандал через приниження українців на Новий рік: "Плюнули в душу"

Українці вимагають вибачень від коміків за їхній "жарт"

У багатьох українських сім’ях прийнято дивитися легкий та розважальний контент в новорічну ніч — мюзикли, виступи, комедійні шоу тощо. Але на Новий 2024 замість сміху деякі отримали порцію образ. Тому що у новорічному шоу "Кварталу 95" вийшла досить груба пародія на мешканців тимчасово окупованого Скадовська, які нібито не знають української мови. "Телеграф" зібрав усі деталі скандалу.

Що трапилося?

На Новий рік "Квартал" підготував традиційні розважальні номери, серед яких вийшла сценка про дівчину, яка переїхала зі Скадовська на Закарпаття. За сюжетом, вона намагається говорити українською, але допускає грубі помилки і не може згадати правильну вимову навіть елементарних слів. Коли житель Закарпаття запитує у неї, звідки вона і чому раніше не спілкувалася українською, вона відповідає: "Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сіськадовська".

Далі вона також розповідає, що українську мову лише у школі "вовчара", і тому багато слів уже "позаблювала". Що цікаво, у залі глядачі бурхливо сміються.

Окремо зауважимо, що у підписі на Ютубі "Кварталу" Скадовськ назвали "сходом", хоча насправді він знаходиться на Півдні України.

Скадовськ на карті бойових дій в Україні

Для зручності ми вирізали цю сцену:

Повний номер можна переглянути на цьому відео:

Реакція українців

Мер Скадовська Олександр Яковлєв уже виступив із критикою номера: "Скадовськ говорить українською! Непрості маємо нині часи. Дуже правий був Петлюра, який казав: "Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Жарти про "сіськи" зі Скадовська, напевно комусь здаються дуже дотепними. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно чого зараз потребують скадовчани це підтримки. Знаю, що у нас багато людей були російськомовними, але усі добре розуміють українську, і добре говорять українською".

Міський голова закликав мешканців Скадовська до флешмобу "Скадовськ говорить українською", в рамках якого запропонував записувати відео, як вони читають щось рідною мовою.

Також негативно реагують і пересічні українці. "Запрошуємо вас — весь колектив 95 кварталу до міста Скадовськ, будемо разом вивчати українську. Умова: приїздіть прямо сьогодні!". "Хто ці задоволені, сміються люди в залі? Невже ЦЕ так смішно???", "Я сама Скадовчанка, вперше чую щоб у Скадовську так розмовляли, для мене цей ролик дуже образливий. Я вас після цього просто ненавиджу. Це ви так об'єднуєте Україну? Соромно за вас!", "Я Скадовчанка і чути про мій дім в такому контексті дуже прикро, образливо. Це жах. Я сподіваюсь люди які там лишились і чекають на повернення України цю ганьбу ніколи в житті не побачать і не почують", "Плюнули у душу", "Іспанський сором", "Як вам не соромно! Навіть не знаєте, де знаходиться Скадовськ", "Це не смішно!" — серед іншого, пишуть у коментарях.

Чи будуть вибачення?

У сторінках "Кварталу" в соцмережах українці масово пишуть коментарі із закликом до негайних вибачень за таке ставлення до людей на окупованих територіях. Однак, на момент публікації статті їх ще не було.

Як повідомляв "Телеграф", новорічне шоу "Кварталу" обурило глядачів й іншими перлами, — серед іншого, там "жартували" про "міс ДНР" і смерть українців.