"Це все насправді, чи я сплю?" Українці обурені новорічним шоу від "Кварталу 95"

користувачі мережі бурхливо відреагували на жарт про так звану "міс ДНР"

Вечірній квартал знову викликав бурхливе обговорення в мережі. Люди обурилися через невчасні жарти під час новорічного випуску шоу.

Так, в новорічну ніч на телеканалах українців увімкнули повтор одного із старих епізодів, де актори жартували про смерть українців у молодому віці

Користувачі в мережі одразу відмітили, що знятий цей ролік ще в часи "пандемії короновірусу". Але люди зазначили, що під час повномасштабної війни це досить недоречні жарти.

Люди в мережі почали залишати такі коментарі: "Бо у влади мета нас знищити і їм це дійсно смішно"; "П….ець(( Це таке дно, що просто жесть"; " Люди в масках в залі, виглядає на жарт часів коронавірусу. Хтось вже казав, що то старий запис. Що, звісно, не відміняє його крінжовості".

Окрім того, користувачі мережі бурхливо відреагували на жарт про так звану "міс ДНР".

"Прямо зараз 1+1 порушує ряд законів. Пропаганда російської культури, -пропаганда невизнаних республік, пропаганда наркотиків, ефір російською мовою, лише українські субтитри. І все це в ніч, коли телевізор увімкнений в 90% помешкань. Зато вони незламні з державними нагородами!", — пише один з користувачів мережі.

Ішні люди відповіли: "Дякую, що виклали тут оце — якби не побачила на власні очі — не повірила б, що в країні отаке може бути! Я розумію- люди не можуть бути в траурі 10 років, але ж хоч якась МЕЖА повинна бути! Я вже не знаю, кого більше ненавиджу: рашистів чи всіх оцих придурків на сцені і в залі"; "Повна зала глядачів! Тупі, недолугі жарти для тупої, недолугої публіки"; "Це все зе і єрмак, вони просто сміються над українцями, "сделали вас, под корень, лохи".

Ранее "Телеграф" писал, что що кварталівець Юрій Великий підірвав мережу пародією на російського президента Володимира Путіна.