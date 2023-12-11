З пірсингом та пухкими губами: 15-річна донька Кошового з "Квартал 95" розбурхала новими фото

Красуня вже зовсім доросла

У родині українського шоумена та зірки "Квартал 95" Євгена Кошового та його дружини Ксенії підростає дві доньки — Варвара та Серафима. Старша Варя, яка відзначилася недоречною поведінкою, вже активно підкорює Instagram і TikTok.

Так, цього разу 15-річна красуня поділилася свіжими кадрами із зимової фотосесії та розбурхала українців. На нових знімках Варвара Кошова знята на засніженій вулиці. На першому знімку вона серйозна та пафосна, а на другому весело посміхається.

Перед камерою 15-річна дівчина з’явилася у білому в’язаному светрі-оверсайзі з високим коміром. При цьому на ній немає верхнього одягу та головного убору. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж з пухкими губами. Також можна помітити пірсинг у носі та на зубах дівчини.

Українці не залишили поза увагою нову фотосесію доньки Кошового і відразу почали коментувати знімки:

Така гарна

Моя красуня

Чудова

Яка гарна у мене кавалерка

Красуня

Така ніжна

Гарні фото

Вона шикарна і неповторна, як візерунок сніжинки

Снігуронька

Прекрасна

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "95 кварталу" Кошовий розповів, від чого у нього навертаються сльози під час війни. Для коміка, як і для всіх українців, це болюча тема.