С пирсингом и пухлыми губами: 15-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" взбудоражила новыми фото

Красотка уже совсем взрослая

В семье украинского шоумена и звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого и его жены Ксении подрастает две дочери — Варвара и Серафима. Старшая Варя, которая отличилась неуместным поведением, уже во всю покоряет Instagram и TikTok.

Так, в этот раз 15-летняя красотка поделилась свежими кадрами из зимней фотосессии и взбудоражила украинцев. На новых снимках Варвара Кошевая запечатлена на заснеженной улице. На первом снимке она серьезная и пафосная, а на втором весело улыбается.

Перед камерой 15-летняя девушка появилась в белом вязанном свитере-оверсайз с высоким воротников. При этом на ней нет верхней одежды и головного убора. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж с пухлыми губами. Также можно заметить пирсинг в носу и на зубах девушки.

Украинцы не оставили без внимания новую фотосессию дочери Кошевого и тут же принялись комментировать снимки:

Такая красивая

Моя красотка

Превосходная

Какая красивая у меня кавалерка

Красотка

Такая нежная

Красивые фото

Она шикарна и неповторима, как узор снежинки

Снегурочка

Прекрасная

Ранее "Телеграф" рассказывал, звезда "95 квартала" Кошевой рассказал, от чего у него наворачиваются слезы во время войны. Для комика, как и для всех украинцев, это больная тема.