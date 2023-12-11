Укр

С пирсингом и пухлыми губами: 15-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" взбудоражила новыми фото

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Евгений Кошевой с дочерью Варварой Новость обновлена 11 декабря 2023, 14:48
Евгений Кошевой с дочерью Варварой. Фото https://www.instagram.com/evgenii.koshevoi/

Красотка уже совсем взрослая

В семье украинского шоумена и звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого и его жены Ксении подрастает две дочери — Варвара и Серафима. Старшая Варя, которая отличилась неуместным поведением, уже во всю покоряет Instagram и TikTok.

Так, в этот раз 15-летняя красотка поделилась свежими кадрами из зимней фотосессии и взбудоражила украинцев. На новых снимках Варвара Кошевая запечатлена на заснеженной улице. На первом снимке она серьезная и пафосная, а на втором весело улыбается.

Перед камерой 15-летняя девушка появилась в белом вязанном свитере-оверсайз с высоким воротников. При этом на ней нет верхней одежды и головного убора. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж с пухлыми губами. Также можно заметить пирсинг в носу и на зубах девушки.

Украинцы не оставили без внимания новую фотосессию дочери Кошевого и тут же принялись комментировать снимки:

  • Такая красивая
  • Моя красотка
  • Превосходная
  • Какая красивая у меня кавалерка
  • Красотка
  • Такая нежная
  • Красивые фото
  • Она шикарна и неповторима, как узор снежинки
  • Снегурочка
  • Прекрасная
Варвара Кошевая
Фото: https://www.instagram.com/kosshevayaa/

Ранее "Телеграф" рассказывал, звезда "95 квартала" Кошевой рассказал, от чего у него наворачиваются слезы во время войны. Для комика, как и для всех украинцев, это больная тема.

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#Евгений Кошевой #Варвара Кошевая