"Это все на самом деле, или я сплю?" Украинцы возмущены новогодним шоу от "Квартала 95"

пользователи сети бурно отреагировали на шутку о так называемой "мисс ДНР"

Вечерний квартал снова вызвал бурное обсуждение в сети. Люди возмутились из-за несвоевременных шуток во время новогоднего выпуска шоу.

Так, в новогоднюю ночь на телеканалах украинцев включили повтор одного из старых эпизодов, где актеры шутили о смерти украинцев в молодом возрасте

Пользователи в сети сразу отметили, что снят этот ролик еще во времена "пандемии короновируса". Но люди акцентировали на том, что во время полномасштабной войны это весьма неуместные шутки.

Пользователи в сети оставили следующие комментарии: "Ибо у власти цель нас уничтожить и им это действительно смешно"; "П….ец(( Это такое дно, что просто жесть"; " Люди в масках в зале, выглядит на шутку времен коронавируса. Кто-то уже говорил, что это старая запись. Что, конечно, не отменяет ее кринжевости").

Кроме того, пользователи сети бурно отреагировали на шутку о так называемой "мисс ДНР".

"Прямо сейчас 1+1 нарушает ряд законов. Пропаганда русской культуры, пропаганда непризнанных республик, пропаганда наркотиков, эфир на русском языке, только украинские субтитры. И все это в ночь, когда телевизор включен в 90% жилищ. Зато они несокрушимы с государственными наградами !", — пишет один из пользователей сети.

Другие ответили: "Спасибо, что выложили здесь это — если бы не увидела своими глазами — не поверила бы, что в стране такое может быть! Я понимаю — люди не могут быть в трауре 10 лет, но хоть какая-то ГРАНИЦА должна быть!" Я уже не знаю, кого больше ненавижу: рашистов или всех этих придурков на сцене и в зале"; "Полный зрительный зал! Тупые, бестолковые шутки для тупой, бестолковой публики"; "Это все зе и ермак, они просто смеются над украинцами, "сделали вас, под корень, лохи".

Ранее "Телеграф" писал, что кварталовец Юрий Великий взорвал сеть пародией на российского президента Владимира Путина.