"Вы - украинское дно": Великий извинился за шутку "95 Квартала" про Скадовск, но в скандале новый поворот

Комик признал, что выбирать для шуток город Скадовск, который сейчас под оккупацией, было совсем не правильно

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий извинился перед украинцами за неуместный юмор о переселенке из Скадовска в новогоднем выпуске. Однако его раскаяние в комментариях не оценили.

Соответствующие пост Великий опубликовал на своей странице в Instagram. Он признал, что выбирать для шуток город Скадовск, который сейчас под оккупацией, было совсем не правильно.

"Многие сейчас пишет в соцсетях о Новогоднем квартале, а именно о номере в котором я сыграл закарпатца, помогавшего девушке из Скадовска (украинского города на юге Украины) общаться на украинском языке. Прокомментирую эту ситуацию лично от себя.

Многих возмутил написанный авторами каламбур, возникающий при произношении фразы "Я из Скадовска". Если бы смешной каламбур вышел из названия любого другого украинского города, в котором люди больше разговаривали по-русски, было бы название этого города. Возможно, действительно, в этой ситуации неуместно было для шуток выбирать именно Скадовск, который сегодня находится под враждебной оккупацией. Но, этот номер не о "сиськах" и не о Скадовске", — написал он.

Великий объяснил, что этот номер о тех людях, которые в повседневном общении не решаются перейти на украинский, опасаясь, что разговаривая с ошибками, они будут как-то не так выглядеть в глазах других людей. Главный месседж этого номера — ошибаться не стыдно, стыдно в своей стороне не разговаривать на своем языке.

"Каждый человек воспринимает и истолковывает юмор индивидуально. Поэтому, если кто-то ищет отрицательный подтекст – он его находит. Но я и мои коллеги вложили в этот номер исключительно положительный месседж, с целью мотивировать русскоязычных людей переходить на украинский", — добавил актер.

Комик подчеркнул, что никто из команды не ставил своей целью оскорбить кого-либо из украинцев, особенно тех, что находятся под оккупацией. В связи с разгоревшимся скандалом и такой реакцией публики, Великий принес от лица команды извинения.

"И если этот номер задел чьи-то чувства, мы приносим свои извинения. Но нас точно нельзя винить в непонимании боли наших сограждан с временно оккупированных территорий, тем более что некоторые из наших актеров и авторов родились именно в этих городах", — сказал он.

Как отреагировали в сети

Украинская журналистка и арт-обозреватель Елена Чиченина прокомментировала пост Юрий Великого. Она отметила, что извинения актер принес хорошо и грамотно. Она оценила, что в этой речи не было слов спекуляций об "а мы же помогаем армии" и обвинений в хейте.

"Здесь молодец. Извинился от имени коллег перед теми, кого номер обидел. И поддержал флешмоб от мэра Скадовска.

Но здесь немаловажный момент. Им нужно не просто написать, что мол сори. Хотя и это неплохо – не все так могут сделать. Сверхцель – именно понять, чего люди возмутились. Юрий пишет, что номер делали для того, чтобы русскоязычные украинцы не стеснялись ошибок и переходили на украинский. Что над ними никто не будет смеяться и они получат только поддержку (ну, кроме Ирины Фарион). Ну так оно на самом деле и есть", — пишет Чиненина.

Также она добавила, что в этой ситуации все вышло наоборот, ведь показав такую героиню, которая говорит вместо "пообіцяйте мені" — "Пообісцяйте мене" и весь зал смеется, они добились противоположного эффекта. Тут о том, что якобы над вами будут смеяться и лучше продолжать говорить по-русски и не позориться.

В комментариях под постом Чечениной люди продолжили высказывать недовольство из-за поступка Квартала.

Что пишут в комментариях

Пост с извинениями Юрия Великого пользователи не оценили и в комментариях под ним продолжили высказывать свою позицию. Многие, к слову, остались при своем мнении, что своими шутками актеры сценки только лишь высмеяли тех людей, которые пытаются переходить на украинский язык.

Новый поворот

На телеканал 1+1 подали жалобу в Комиссию по журналистской этике. Э о связано с унижением жителей временно оккупированного Скадовска. Об этом пишет Кавун.City.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в своей жалобе отметила, что эта сценка "содержит прямую и откровенную дискриминацию жителей южной и восточной Украины по признаку языка, а также дискриминацию женщин".

Она обратилась к комиссии с просьбой публичной осудить действия телеканала и "Студии "Квартал 95".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве на женщину с ребенком напал пьяный мужчина. Ему не понравилось, что те разговаривали между собой на украинском языке, и он стал вести себя неадекватно, угрожать, ругаться матом и обливать женщину пивом.