"Тупые, неуместные шутки": тренер сборной Украины наехал на "95 Квартал" (видео)

Бывший игрок сборной Украины не стеснялся в выражениях

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов высказался о новогоднем концерте от студии "95 Квартал".

Соответствующее заявление бывший голкипер "Динамо","Шахтера" и ряда других украинских клубов разместил на своей странице в threads.

"Меня одного вкурвливает "95 Квартал"?! Тупые, неуместные шутки, еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причиндалами на рояле я умолчу (как и сравнение Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения…

Но вот эта куча д**илов на сцене, считающих смешным название города Скадовска, который сейчас под оккупацией и где страдают наши сограждане, они Вам как?! И кто эти люди в зале, смеющиеся как не в себе?

С**а, у меня нет слов", — написал Худжамов.

Напомним, на Новый год "Квартал 95" подготовил традиционные развлекательные номера, среди которых вышла сценка про девушку, переехавшую из Скадовска (Херсонская область) на Закарпатье. По сюжету, она пытается говорить на украинском, но допускает "забавные" ошибки.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий захотел вернуться в главную команду страны. Игрок перестал попадать в сборную Украины после перехода в российский "Зенит", за который он выступал с 2019 по 2022 год. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину футболист разорвал контракт с россиянами и перешел в турецкий "Адана Демирспор". В январе 2023 года он вернулся в "Шахтер".