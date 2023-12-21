Сборная Украины завершила год в 30-ке сильнейших команд мира

ФИФА обновила рейтинги национальных команд

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала финальный в 2023 году рейтинг сборных. Накануне в Европе прогремел скандал, из-за решения Европейского суда по Суперлиге.

Сборная Украины занимает в рейтинге 22-ю позицию. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Сине-желтые набрали 1553,35 балла. Среди представителей УЕФА наша команда занимает 12-ю позицию. Добавим, что Сборная Украины не проводила матчей в декабре, а потому осталась на прежней позиции.

Наши соперники в плей-офф отбора чемпионата Европы-2024 также остались на своих предыдущих местах: Босния и Герцеговина – 69 (0), Исландия – 71 (0), Израиль – 75 (0).

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА

Напомним, сборная Украины завершила групповой этап отбора на Евро-2024 на третьем месте, упустив путевку на ЧЕ в последней игре с Италией (0:0). Эта встреча завершилась со скандалом, ведь рефери в компенсированное время встречи не назначил пенальти в ворота итальянцев. Тем не менее Сине-желтые все еще могут попасть на чемпионат Европы-2024 через стыковые матчи.