Збірна України завершила рік у 30-ці найсильніших команд світу

ФІФА поновила рейтинги національних команд

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала фінальний у 2023 році рейтинг збірних. Напередодні в Європі пролунав скандал через рішення Європейського суду по Суперлізі.

Збірна України займає у рейтингу 22-ю позицію. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Синьо-жовті набрали 1553,35 балів. Серед представників УЄФА наша команда посідає 12 позицію. Додамо, що Збірна України не проводила матчів у грудні, а тому залишилася на колишній позиції.

Наші суперники у плей-оф відбору чемпіонату Європи-2024 також залишилися на своїх попередніх місцях: Боснія та Герцеговина – 69 (0), Ісландія – 71 (0), Ізраїль – 75 (0).

Топ-10 збірних у рейтингу ФІФА

Нагадаємо, збірна України завершила груповий етап відбору на Євро-2024 на третьому місці, упустивши путівку на ЧЄ в останній грі з Італією (0:0). Ця зустріч завершилася зі скандалом, адже рефері у компенсований час зустрічі не призначив пенальті у ворота італійців. Проте Синьо-жовті все ще можуть потрапити на чемпіонат Європи-2024 через стикові матчі відбору.