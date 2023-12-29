Футболистка сборной Украины пыталась въехать в РФ, чтобы "играть в футбол" (видео)

Пропагандисты сделали сюжет об украинке

Украинская футболистка Дарья Кравец засветилась в сюжете пропагандистского канала "Россия 1". Накануне российский футбольный тренер съездил на фронт.

В сюжете росТВ говорится об украинцах, которые пытаются въехать на территорию РФ. Об этом сообщает официальный twitter ЕвроМайдана.

На видео Кравец заявляет, что приехала в РФ "играть в футбол". Примечательно, что в аэропорту телефон девушки проверили спецслужбы РФ. Им удалось восстановить удаленные сообщения, на которых украинка называет оккупантов "орками", а также заявляет, что будет отправлять заработанные в России деньги ВСУ. Когда были сняты данные кадры неизвестно.

29-летняя Кравец провела 60 матчей за сборную Украины, в которых сумела отметиться 8 голами. С лета 2022 года по середину 2023 года Дарья выступала за итальянский клуб "Комо". Украинка также играла за российские клубы уже после начала войны на Донбассе: "Мордовочка" (2014 год, 9 матчей), "Зоркий" (2015 год, 8 игр).

Ранее центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий изъявил желание вернуться в сборную Украины. Напомним, Ракицкий перестал попадать в национальную команду после перехода в российский "Зенит", за который он выступал с 2019 по 2022 год. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину футболист разорвал контракт с питерским клубом и перешел в турецкий "Адана Демирспор". В январе 2023 года Ярослав вернулся в "Шахтер".