"Может стоить "Арсеналу" титула": в Англии назвали Зинченко проблемой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинского футболиста назвали "проблемой" "Арсенала"
Бывший игрок сборной Англии Майкл Грей раскритиковал футболиста "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко после игры с "Ливерпулем" (1:1).
Соответствующий комментарий Грея приводит talksport. Майкл считает Александра слабым левым защитником, который не следит за полем и слабо играет один в один.
"Буду с вами честным, видел Зинченко не только в матче с "Ливерпулем", который был очень важным. Думаю, Александр может стоить "Арсеналу" титула АПЛ. Вот как это большая проблема.
Не критикую его и не говорю, что он ужасный футболист, потому что это не так. Он играл за "Ман Сити", делал это уже раньше, как играет сейчас в "Арсенале". Иногда его достаточно трудно критиковать, если взять последние 1,5 года и учесть, что он и его семья пережили. Но если оценивать футбол и то, что я видел – Зинченко – проблема для "Арсенала", — заявил Грей.
Добавим, что в текущем сезоне Зинченко сыграл в 23 матчах за Пушкарей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Канониры идут вторыми в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на 2 очка и имея игру в запасе.
Ранее сообщалось, что Зинченко поцеловал одноклубника во время матча АПЛ. До этого Александр отметился феноменальной техникой в игре чемпионата Англии против "Брентфорда".