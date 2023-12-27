"Может стоить "Арсеналу" титула": в Англии назвали Зинченко проблемой

Украинского футболиста назвали "проблемой" "Арсенала"

Бывший игрок сборной Англии Майкл Грей раскритиковал футболиста "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко после игры с "Ливерпулем" (1:1).

Соответствующий комментарий Грея приводит talksport. Майкл считает Александра слабым левым защитником, который не следит за полем и слабо играет один в один.

"Буду с вами честным, видел Зинченко не только в матче с "Ливерпулем", который был очень важным. Думаю, Александр может стоить "Арсеналу" титула АПЛ. Вот как это большая проблема.

Не критикую его и не говорю, что он ужасный футболист, потому что это не так. Он играл за "Ман Сити", делал это уже раньше, как играет сейчас в "Арсенале". Иногда его достаточно трудно критиковать, если взять последние 1,5 года и учесть, что он и его семья пережили. Но если оценивать футбол и то, что я видел – Зинченко – проблема для "Арсенала", — заявил Грей.

Добавим, что в текущем сезоне Зинченко сыграл в 23 матчах за Пушкарей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Канониры идут вторыми в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на 2 очка и имея игру в запасе.

Ранее сообщалось, что Зинченко поцеловал одноклубника во время матча АПЛ. До этого Александр отметился феноменальной техникой в игре чемпионата Англии против "Брентфорда".