"Може коштувати "Арсеналу" титулу": в Англії назвали Зінченка проблемою

Українського футболіста назвали "проблемою" "Арсеналу"

Колишній гравець збірної Англії Майкл Грей розкритикував футболіста "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка після гри з "Ліверпулем" (1:1).

Відповідний коментар Грея наводить talksport. Майкл вважає Олександра слабким лівим захисником, який не стежить за полем і слабо грає один в один.

"Буду з вами чесним, бачив Зінченка не тільки в матчі з "Ліверпулем", який був дуже важливим. Думаю, Олександр може коштувати "Арсеналу" титулу АПЛ. Ось як це велика проблема.

Не критикую його і не говорю, що він жахливий футболіст, бо це не так. Він грав за "Ман Сіті", робив це вже раніше, як грає зараз в "Арсеналі". Іноді його досить важко критикувати, якщо взяти останні 1,5 роки та врахувати, що він та його родина пережили. Але якщо оцінювати футбол і те, що я бачив – Зінченко – проблема для "Арсеналу", — заявив Грей.

Додамо, що у поточному сезоні Зінченко зіграв у 23 матчах за Пушкарів у всіх турнірах, відзначившись 1 голом та 1 асистом. Каноніри йдуть другим у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від "Ліверпуля" на 2 очки та маючи гру в запасі.

Раніше повідомлялося, що Зінченко поцілував одноклубника під час матчу АПЛ. До цього Олександр відзначився феноменальною технікою у грі чемпіонату Англії проти "Брентфорду".