"Обуза": в Англії закликали прибрати Зінченка після матчу з "Ліверпулем" (відео)

Українець провалив важливий поєдинок

У суботу, 23 грудня, в рамках матчу 18 туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 відбувся топ-матч "Арсенал" — "Ліверпуль" (1:1). Напередодні захисник Каноніров Олександр Зінченко захопив мережу незвичайним фінтом.

На цей раз "Зіна" провів ненайкращу гру, за що на гравця з критикою наїхав колишній захисник "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл. Про це повідомляє football.london.

"Потрібно прибрати Зінченка, треба подивитися на лаву запасних. Він – це обуза. Знову втрачає м’яч проти такого гравця, як Салах, у якого топ-рівень. Що він робить, намагаючись так грати на своїй половині поля? У такій атмосфері й в такого типу матчі", — заявив Невілл.

Зазначимо, "Ліверпуль" забив свій гол саме через помилку українця, якого з легкістю пройшов Мохаммед Салах. У поточному сезоні Зінченко провів 23 матчі на клубному рівні, відзначившись голом та асистом.

Раніше повідомлялося, що Зінченко хотів стати актором, якби не вийшло з кар’єрою футболіста.

Нагадаємо, Зінченко потрапив у скандал, зробивши публічну заяву про війну в Секторі Газа.