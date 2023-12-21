Російський футболіст підло вдарив суперника у Франції (відео)

Російський футболіст проявив агресію на полі

Півзахисник "Монако" та збірної Росії Олександр Головін отримав пряму червону картку за підлий удар суперника по нозі. Саме через обіймашки з Головіним хавбек збірної України Руслан Маліновський потрапив у скандал.

У матчі 17-го туру французької Ліги 1 "Тулуза" — "Монако" (1:2) Головін підло вдарив суперника на очах арбітра. Про це повідомляє "Телеграф".

За рахунку 1:2 на початку другого тайму гравець господарів Арон Доннум порушив правила на росіянину. Головін так розгнівався, що не придумав нічого кращого, ніж ударити ногою суперника. Рефері все бачив і показав росіянину пряму червону картку. Зрештою команди більше не забивали.

Відеоогляд матчу "Тулуза" — "Монако":

Порушення Головіна дивитись з 3:34

Головін приєднався до "Монако" у 2018 році. У поточному сезоні на рахунку 27-річного хавбека 5 голів та 2 результативні передачі у 15 матчах за "Монако". Монегаски йдуть на 3-му місці у турнірній таблиці Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що російський футбол припинить спроби перейти до Азії через позицію ФІФА.

Напередодні збірна РФ з футболу домовилася провести товариський поєдинок проти Сербії.